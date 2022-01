Examens de classe 12 : SC annule la condition de la politique du CBSE visant à prendre en compte les notes obtenues lors d’un test ultérieur

Un banc des juges AM Khanwilkar et CT Ravikumar a déclaré que le Conseil central de l’enseignement secondaire (CBSE) offrira au candidat la possibilité d’accepter la meilleure des deux notes obtenues dans la matière pour la déclaration finale de ses résultats pour la dernière année académique. an.

Le tribunal suprême, qui a entendu un plaidoyer déposé par certains étudiants qui s’étaient présentés aux examens du CBSE l’année dernière pour avoir amélioré leurs notes en classe 12, a noté qu’un grief avait été déposé concernant la disposition de la clause 28 de la politique du 17 juin 2021. qui indiquait que « ….conformément à cette politique, les notes obtenues lors d’un examen ultérieur seront considérées comme définitives ».

« En conséquence, nous n’avons aucune hésitation à annuler la condition spécifiée à l’article 28 selon laquelle, conformément à la politique, les notes obtenues lors d’un examen ultérieur seront considérées comme définitives », a déclaré le tribunal. cette condition a été insérée en dérogation des systèmes antérieurs où la meilleure des deux notes obtenues par un candidat dans une matière devait être prise en considération pour la déclaration finale des résultats. L’année dernière, l’examen du conseil d’administration de la classe 12 du CBSE a été annulé en raison de la pandémie.

Le banc, qui a statué sur le plaidoyer, a déclaré que la politique devait être adoptée en raison de la situation difficile à laquelle sont confrontés les étudiants et que cela justifie en soi la prise d’une disposition plus favorable aux étudiants. Au début, l’avocat du CBSE a déclaré que ces étudiants avaient été évalués conformément à l’examen d’amélioration et qu’ils ne pouvaient désormais plus profiter de la politique.

« Comment cela vous affecte-t-il ? Donnez-nous la justification, pourquoi ce n’est pas possible », a observé la magistrature. Lors de l’audition de l’affaire le mois dernier, le tribunal suprême avait déclaré que le CBSE devrait examiner le problème des étudiants qui s’étaient présentés aux examens l’année dernière pour améliorer leurs notes en classe. 12 mais a obtenu moins de notes, car cela affectera les admissions obtenues par eux pour les études supérieures.

Les étudiants, qui ont comparu aux examens de perfectionnement, ont été admis sur la base de leurs résultats initiaux et cela ne devrait pas être dérangé, avait observé le tribunal suprême. Le tribunal supérieur a entendu un plaidoyer déposé par 11 étudiants qui ont été déclarés réussis dans les résultats originaux par le CBSE sur la base de la politique d’évaluation de 30:30:40 et ont ensuite été autorisés à se présenter aux examens de perfectionnement organisés en août-septembre de l’année dernière.

Le plaidoyer, déposé par l’avocat Ravi Prakash, avait demandé aux autorités concernées de maintenir le résultat original des requérants au lieu du résultat de l’examen d’amélioration. Selon un communiqué de presse du CBSE, 34 317 étudiants réguliers se sont présentés aux examens hors ligne dans le but d’améliorer leurs notes, a-t-il déclaré.

Le 17 juin de l’année dernière, la plus haute juridiction avait approuvé les schémas d’évaluation du Council for the Indian School Certificate Examinations (CISCE) et du CBSE, qui avaient adopté la formule 30:30:40 pour l’évaluation des notes des élèves de la 12e norme basée sur sur les résultats des classes 10, 11 et 12 respectivement.

Le CBSE avait précédemment déclaré qu’il évaluerait les élèves de la classe 12 pour la théorie sur la base de 30 pour cent des notes du conseil de classe 10, de 30 pour cent de la classe 11 et de 40 pour cent des notes basées sur les performances de l’unité, à mi-parcours et tests pré-embarquement en classe 12. Il avait déclaré que les notes obtenues par les élèves de la classe 12 lors de l’évaluation pratique et interne sur une base réelle, telles que téléchargées par les écoles sur le portail CBSE, seraient également prises en compte pour décider des résultats finaux.

