Examens du CBSE Board Exams Term-1: Datesheet pour la classe 10, 12 matières mineures aujourd’hui – vérifier les détails

Selon la feuille de date des examens du conseil CBSE publiée par le conseil, les examens des matières mineures du semestre 1 pour la classe 10 commenceront le 17 novembre et se termineront le 7 décembre.

CBSE Board Exams 2022 Datesheet : Le CBSE, le Conseil central de l’enseignement secondaire, a publié jeudi la feuille de date pour les matières mineures pour les examens du premier trimestre. Les candidats peuvent désormais consulter la feuille de date complète sur le site officiel de la CBSE – cbse.gov.in.

Selon la feuille de date des examens du conseil CBSE publiée par le conseil, les examens des matières mineures du semestre 1 pour la classe 10 commenceront le 17 novembre et se termineront le 7 décembre. Les examens des matières mineures pour la classe 12 se dérouleront du 16 novembre au 30 décembre. révèle la dernière notification du conseil d’administration.

Quant à la classe 10, l’examen de peinture aura lieu le 17 novembre. Les examens Rai, Gurung, Tamang, Sherpa et Thai auront lieu plus tard le 18 novembre.

Le 20 novembre, les examens de langues indiennes – cours A en ourdou, pendjabi, bengali, tamoul, télougou, marathi, gujrati, manipuri et cours B en ourdou auront lieu de 11 h 30 à 13 h.

Les examens de langues étrangères pour l’allemand, le français, le russe, le persan et le népalais ainsi que la musique carnatique (vocale) auront lieu le 7 décembre.

Les examens d’entrepreneuriat, de beauté et de bien-être auront lieu le 16 novembre pour la classe 12. Les marchés financiers et les examens de gestion, de typographie et d’application informatique, de diagnostic médical et de design textile sont prévus le 17 novembre.

Les examens de yoga, d’IA (intelligence artificielle) auront lieu le 22 novembre. Les examens du National Cadet Corps (NCC), de technologie de l’information et de sténographie (anglais) auront lieu le 26 novembre. Les candidats peuvent visiter le site officiel pour plus de détails.

