Examens du conseil CBSE 2021-22 : classe 10, 12 examens du conseil qui se tiendront en deux trimestres ; vérifier les détails

in

Selon le Conseil, les examens du premier trimestre auront lieu en novembre-décembre

Le Conseil central de l’enseignement secondaire (CBSE) a annoncé que les examens du conseil des classes 10 et 12 pour la session académique 2021-22 se tiendront en deux trimestres. Selon le Conseil, les examens du premier trimestre auront lieu en novembre-décembre et l’examen du deuxième trimestre est prévu en mars-avril. Le Conseil a également déclaré que le programme de la session académique 22-21 sera divisé en deux trimestres avec un programme de 50 pour cent dans chaque trimestre.

“Le programme d’examen du Conseil 2021-22 sera rationalisé de la même manière que celui de la dernière session académique qui sera notifié en juillet 2021”, a déclaré le Conseil, cité par l’agence de presse ANI.

Le CBSE a déclaré que la majorité des écoles publiques ainsi que les écoles privées indépendantes avaient exhorté à la rationalisation du programme. Ces écoles ont déclaré que la rationalisation du programme est importante car elles n’ont pas assez de temps pour organiser des cours en ligne.

Le CBSE a déclaré que la session académique a été divisée en deux trimestres pour augmenter la probabilité qu’un conseil d’administration procède aux examens de classe 10 et de classe 12 à la fin de la session académique.

Session académique 2021-22 des classes 10 et 12 à diviser en 2 trimestres avec environ 50% du programme dans chaque trimestre. Le programme d’examen du Conseil 2021-22 sera rationalisé de la même manière que celui de la dernière session académique qui sera notifié en juillet 2021 : Conseil central de l’enseignement secondaire pic.twitter.com/8vyfPUhWX7 – ANI (@ANI) 5 juillet 2021

Il a également indiqué que les écoles seront informées du programme rationalisé pour les examens du conseil 2021-22 en juillet 2021.

Le Conseil a souligné que des efforts sont déployés pour rendre les évaluations internes, les travaux pratiques et les projets plus crédibles et valables.

Le Conseil publiera également des lignes directrices pour l’évaluation interne de tous les sujets pour la session 2021-2022. Selon le Conseil, il fournira également des ressources supplémentaires pour fiabiliser les évaluations internes.

