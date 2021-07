Examens du conseil CBSE 2021: CBSE organisera des examens de classe 10 et 12 pour la catégorie privée entre le 16 août et le 15 septembre

En 2021, les résultats des étudiants réguliers seraient calculés sur la base de la politique approuvée par la cour suprême. (Image représentative)

Examens du Conseil CBSE Classe 10 et 12 2021 : Le Conseil central de l’enseignement secondaire (CBSE) a annoncé qu’il organiserait des examens pour les candidats privés. La décision a été prise sur la base de la politique définie par la Cour suprême et, par conséquent, ces examens auraient lieu entre le 16 août et le 15 septembre. Dans une déclaration donnée à l’agence de presse ANI, CBSE a déclaré qu’elle, avec la University Grants Commission (UGC), regardait l’intérêt de tous les étudiants, et ce dernier synchroniserait le calendrier des admissions dans les universités sur la base des résultats de ces étudiants, à l’instar de ce qui avait été fait l’année dernière également.

Dans une déclaration détaillée, le CBSE a déclaré que les candidats privés étaient ceux qui étaient des étudiants réguliers du CBSE, c’est-à-dire ceux qui ont étudié dans des écoles affiliées au conseil et qui se sont présentés pour leurs examens de classe 10 ou 12 pour la première fois, mais qui ont échoué se qualifier à leur première ou deuxième tentative ou voulaient s’asseoir pour l’amélioration de leurs résultats ou pour une matière supplémentaire. En dehors de cela, certains candidats privés de Delhi sont autorisés à se présenter aux examens du conseil d’administration du CBSE.

UGC et CBSE étudient l’intérêt de tous les étudiants et UGC synchronisera le calendrier d’admission en fonction du résultat de ces étudiants comme cela a été fait par UGC en 2020 : CBSE – ANI (@ANI) 21 juillet 2021

En 2021, alors que les résultats des élèves ordinaires seraient calculés sur la base de la politique approuvée par le tribunal suprême, les enregistrements nécessaires à ce calcul pour les élèves privés ne sont disponibles ni auprès de l’école ni auprès du CBSE, c’est pourquoi leur résultat ne peut pas être préparé de la même manière.

Le conseil a ajouté que lors de la tenue de leurs examens, les résultats des étudiants privés seraient déclarés dans le délai minimum possible afin qu’il n’y ait pas de retard de ce fait dans leur processus d’admission. La décision est intervenue alors même que certains étudiants privés ont manifesté devant le siège du CBSE pour une prétendue divergence dans la politique pour eux et les étudiants réguliers.

Pendant ce temps, le CBSE a également prolongé la date limite de préparation des résultats de la classe 12 par les écoles au 25 juillet à partir du 22 juillet. Selon un rapport de l’agence de presse PTI, le contrôleur des examens Sanyam Bhardwaj a déclaré que les enseignants impliqués dans le processus de préparation des résultats sont paniquent à l’approche de la date limite et commettent donc des erreurs, demandant plus tard au CBSE de rectifier ces erreurs. Il a ajouté que le conseil était conscient des contraintes des enseignants et des écoles pendant cette période et a donc décidé de prolonger le délai. Il a également déclaré que dans le cas où une école serait laissée pour terminer la modération des notes, le résultat de cette école serait déclaré séparément.

