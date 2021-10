Examens du conseil d’administration du semestre 1 pour les classes 10, 12 à effectuer hors ligne ; Date-sheet du 18 octobre : CBSE

Bhardwaj a en outre déclaré que l’examen du deuxième trimestre aurait lieu en mars-avril 2022 et qu’il soit de type objectif ou subjectif dépendra de la situation de Covid dans le pays. (fichier image)

Les examens du conseil du premier trimestre pour les classes 10 et 12 se dérouleront hors ligne en novembre-décembre et la date de ces examens sera annoncée le 18 octobre, a annoncé jeudi le Conseil central de l’enseignement secondaire (CBSE).

Le conseil a déclaré que les examens seront de type objectif et que la durée des tests sera de 90 minutes. Les examens débuteront à 11h30 au lieu de 10h30, compte tenu de la saison hivernale.

La bifurcation de la session académique, la tenue de deux examens de fin de trimestre et la rationalisation du programme faisaient partie du dispositif d’évaluation spécial pour les examens du conseil des classes 10 et 12 en 2021-2022 annoncé par le CBSE en juillet au vu de la pandémie de COVID-19.

« Après le déroulement des examens du semestre 1, les résultats sous forme de notes seront déclarés. Aucun étudiant ne sera classé dans les catégories pass, compartiment et redoublement essentiel après le premier quadrimestre. Les résultats finaux seront annoncés après l’examen du premier et du deuxième trimestre », a déclaré le contrôleur des examens CBSE, Sanyam Bhardwaj.

« Des examens pratiques ou une évaluation interne seront effectués dans les écoles avant la fin des examens du premier trimestre. Les notes attribuées seront de 50 pour cent des notes totales et mentionnées dans le programme. Les écoles seront informées séparément du programme complet afin qu’elles puissent faire les préparatifs nécessaires », a-t-il ajouté.

Bhardwaj a en outre déclaré que l’examen du deuxième trimestre aurait lieu en mars-avril 2022 et qu’il soit de type objectif ou subjectif dépendra de la situation de Covid dans le pays.

