Examens du Conseil du Bengale 2021 : les examens du Conseil des classes 10 et 12 annulés en raison de la pandémie de Covid-19

Plus de 12 étudiants lakh devraient se présenter pour le Madhyamik et 8,5 lakh pour les examens du secondaire supérieur cette année. Le CBSE et le CISCE ont récemment annulé 12 examens du conseil d’administration à la suite de la pandémie.

Le ministre en chef du Bengale occidental, Mamata Banerjee, a annoncé lundi que les examens du conseil d’État pour les classes 10 et 12 ont été annulés cette année, compte tenu des commentaires reçus des gens au cours des dernières 24 heures.

S’adressant ici à une conférence de presse, Banerjee a toutefois déclaré qu’une évaluation serait effectuée sous une forme ou une autre et qu’une décision à cet effet serait prise prochainement.

Au moins 83% des 34 000 personnes qui ont envoyé leurs commentaires ont souligné que la tenue d’examens dans les écoles n’était pas une bonne idée au milieu de la pandémie de COVID-19, a-t-elle déclaré.

Un groupe d’experts formé par son gouvernement pour analyser la faisabilité de la tenue des examens a également fait des recommandations similaires, a noté le ministre en chef.

Le département de l’éducation de l’école avait fourni des identifiants de messagerie et demandé l’opinion du public sur la viabilité de la tenue des examens du conseil de cette année.

« Par respect pour l’opinion publique et comme l’a également suggéré le comité d’experts, nous n’organisons pas actuellement les examens uchha madhyamik (secondaire supérieur) et madhyamik (secondaire), mais nous ne voulons pas déranger nos étudiants.

« Il y aura une évaluation, sur la base de laquelle les candidats obtiendront des résultats. Nous déciderons bientôt de la méthode d’évaluation », a-t-elle déclaré.

Banerjee, au cours de la réunion, a demandé au secrétaire à l’éducation de s’assurer que le comité d’experts, composé de médecins et d’universitaires, propose les critères d’évaluation dans un délai d’une semaine.

Elle a également demandé aux fonctionnaires de se tenir au courant des méthodes d’évaluation adoptées par les autres conseils.

S’adressant à Twitter, le CM a remercié tous ceux qui ont exprimé leur opinion.

« Merci beaucoup de nous avoir fait parvenir vos précieux avis et suggestions. GoWB arrive ainsi à la décision d’annuler les examens Madhyamik/Uchhamadhyamik pour 2021. Nous trouverons le meilleur moyen possible d’assurer l’avenir de nos enfants », a-t-elle écrit.

