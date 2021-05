Examens finaux DU 2021 reportés; aura lieu à partir du 1er juin, détails

L’Université a décidé de reporter le calendrier de deux semaines.

Compte tenu de la montée en flèche des cas de coronavirus en Inde, l’administration de l’Université de Delhi a décidé de reporter les examens des étudiants de dernière année qui étudient à l’université. Initialement, les examens devaient commencer à partir du 15 mai ce mois-ci, cependant, les examens devraient désormais avoir lieu à partir du 1er juin, a déclaré l’Université de Delhi. L’université a officiellement retiré la feuille de date des examens qui avait été décidée plus tôt.

Les cas de COVID-19 atteignant la barre des 4 lakh sur une base de 24 heures, l’Université a décidé de reporter le calendrier de deux semaines, a noté l’université lundi matin. «En conséquence, toutes les feuilles de date publiées pour le début des examens à partir du 15 mai 2021 sont par la présente retirées. Les nouvelles feuilles de date seront publiées en temps voulu et seront disponibles sur le site Web de l’Université de Delhi », indique la notification.

Le mois dernier, DU a déclaré que l’université avait reçu de nombreuses demandes de report des examens. Le 29 avril, l’université a souligné qu’elle prendrait la demande en considération et prendrait sa décision en fonction du «bilan de la situation». «L’université se soucie de la sécurité et de la santé de nos étudiants et c’est notre priorité», avait déclaré DU plus tôt. Après trois jours, l’UA a annoncé le report des examens finaux qui se tiendraient en mai-juin 2021.

Il est à noter que la notification actuelle concernant les examens de mai-juin ne concerne que les étudiants en dernière année et en dernier semestre. Selon l’Université de Delhi, les décisions relatives à la conduite d’examens pour les étudiants d’autres semestres seront prises à un stade ultérieur. Pendant ce temps, les examens finaux de DU se dérouleront en mode examen à livre ouvert en ligne.

