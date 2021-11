Examens ICSE, ISC semestre 1 2021-22 : directives publiées par le CISCE pour les examens qui auront lieu ce mois-ci – vérifiez les détails

L’examen du semestre 1 sera au format QCM et les candidats recevront un cahier de questions – cum – réponses pour tenter leur examen

Examens ICSE, ISC semestre 1 2021-22 : Les directives pour l’examen du premier trimestre de l’ICSE, ISC board 2021-22 par le Council for Indian School Certificate Examination (CISCE). L’examen ISC semestre 1 doit commencer à partir du 22 novembre tandis que les examens ICSE semestre 1 commenceront à partir du 29 novembre. Les étudiants qui souhaitent vérifier plus de détails peuvent visiter le portail officiel – cisce.org.

Chaque candidat inscrit à l’examen ICSE Year 2022 doit se présenter à la fois à l’examen du semestre 1 qui se tiendra en novembre/décembre 2021 et à l’examen du semestre 2 qui se tiendra en mars/avril 2022. Les directives ont également indiqué qu’il est obligatoire pour candidats inscrits pour se présenter à ces deux examens afin de se qualifier pour l’octroi de la certification pour l’examen ICSE de l’année 2022.

Pour les semestres 1 et 2, les candidats devront proposer les mêmes matières. Les cartes d’admission doivent être récupérées par les candidats avant les examens auprès des directeurs/directeurs de leurs écoles respectives.

Examens ICSE, ISC semestre 1 2021-22 : Directives

Les candidats doivent se présenter à l’intérieur de la salle/salle d’examen cinq minutes avant le début de l’examen. Les candidats doivent indiquer clairement leur identifiant unique (numéro d’identification unique) et leur numéro d’index en haut de la feuille de questions – cum – livret de réponses dans le l’espace qui lui est attribué. Les inscriptions sur le cahier de questions-réponses doivent être effectuées uniquement au stylo à encre noire/bleue. L’examen du semestre 1 sera au format QCM et les candidats recevront un cahier de questions-cum-réponses pour tenter leur examen . Les candidats seront tenus d’écrire sur ces livrets uniquement et de les soumettre aux surveillants à la fin de l’examen, lire les directives.

