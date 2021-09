Examens NEET UG 2021: Madras HC remet en question les critères de limite d’âge de la NTA; dit que le manque de quelques jours ne peut pas être dissuasif

Les examens NEET UG 2021 sont prévus le 12 septembre

La National Testing Agency organisera NEET-UG 2021 le 12 septembre 2021, pour l’admission aux cours MBBS, BDS, AYUSH, BVSc et AH après que la Cour suprême a rejeté une requête présentée par un groupe d’étudiants de CBSE pour reporter les examens et maintenant le Madras La Haute Cour a déclaré que le manque de quelques jours pour l’âge requis ne devrait pas empêcher un candidat intelligent de passer l’examen.

Le banc actuel de Krishnan Ramasamy et des juges Pushpa Sathyanarayana a fait l’observation, aujourd’hui. Il a cependant refusé de permettre à une fille mineure d’écrire le NEET. La magistrature a observé que le Conseil médical de l’Inde devrait considérer qu’un candidat qui a largement atteint l’âge requis ne peut pas être disqualifié pour n’avoir pas atteint l’âge requis de quelques jours et que le concept de mineur s’appliquera avec le candidat n’a pas passé un examen intermédiaire ou équivalent à ce moment-là avant de postuler à l’examen d’entrée.

La pétitionnaire, une fille mineure Shree Harini de Thanjavur, a contesté la décision de la NTAA de ne pas autoriser la Haute Cour à se présenter à l’examen, où un juge unique lui a demandé de comparaître devant l’Institut national de la santé mentale et des neurosciences (NIMHANS) à Bangalore et de passer le QI. analyse et si elle le qualifie, alors pour se présenter à l’examen NEET UG 2021. Lésé par la même chose, le présent appel a été déposé par la NTA auprès de laquelle le HC a noté qu’il n’y avait aucune justification de la part de l’organisme organisateur de l’examen pour rejeter sa demande alors que le CBSE lui a permis de passer le 12e examen du jury même après avoir été sous-estimé. âge.

L’examen NEET 2021 est effectué en mode papier et stylo pour l’admission dans 542 collèges médicaux, 313 dentaires, 914 AYUSH et 47 collèges BVSc et AH en Inde. Les cartes d’admission ont été publiées hier sur neet.nta.nic.in. Aucun candidat ne sera autorisé à se présenter au Centre d’examen, à la date et à l’heure autres que celles qui lui sont attribuées dans sa carte d’admission,

Le conseil pour l’admission à 15% de tous les quotas indiens (AIQ), les universités réputées/centrales, les instituts ESIC/AFMC, les collèges AIIMS et JIPMER seront menés par le Comité de conseil médical (MCC). Les autorités médicales de l’État mèneront le processus d’admission pour 85 pour cent des sièges des quotas d’État et des sièges dans les collèges privés. Les seuils de qualification pour Général et Général -EWS sont le 50e centile et pour la catégorie réservée, le 40e centile.

