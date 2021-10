Examiner les jeux de marque, les tendances tout au long de la saison et donner des choix

Warren et Joe commencent par examiner le succès court que les chiens de route ont eu cette saison (4:00). Ensuite, ils changent de vitesse et discutent si les Colts doivent battre les Titans cette semaine pour garder leurs espoirs en séries éliminatoires (8:00). Ensuite, ils passent au NFC pour décomposer les Bucs-Saints (17h00), les Cowboys-Vikings (27h00) et les Lions-Eagles (47h00). Enfin, ils discutent de l’apparence de l’offensive des Chargers après leur semaine de congé (57:00) et House Exotics (1:06:00).

Hôtes : Warren Sharp et Joe House

Producteurs : Craig Horlbeck, Steve Ceruti et Mike Wargon

