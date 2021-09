Examinez de plus près les nouvelles tailles d’écran et les nouveaux visages de l’Apple Watch avec ces maquettes

Plus tôt dans la journée, Bloomberg a rapporté de nouveaux détails sur la prochaine Apple Watch Series 7, y compris la taille des plus grands écrans. On savait peu de choses sur la prochaine génération d’Apple Watch, à part le fait qu’elle gagne apparemment un nouveau design plat rappelant l’iPhone 12 et l’iPad Pro. Aujourd’hui, nous avons découvert de nouveaux cadrans exclusifs, des écrans nettement plus grands et plus encore.

Tout d’abord, Bloomberg dit que l’Apple Watch Series 7 sera proposée dans deux nouvelles tailles. Les montres de cette année devraient être disponibles dans des tailles de 41 mm et 45 mm, chacune plus haute d’un millimètre par rapport à la série 6 de l’année dernière. Couplées à des bords plats, je m’attends à ce que ces montres se sentent sensiblement plus grandes au poignet.

Des écrans plus grands

Nous savons maintenant que l’affichage de l’Apple Watch Series 7 de 45 mm sera de 396 x 484 pixels et de 1,9″ en diagonale. Nous pouvons supposer que les lunettes de la nouvelle montre seront de plus en plus fines, à la fois en raison de la nouvelle taille de l’écran et des bords plats. Vous ne verrez probablement pas autant le boîtier de la montre de face avec la série 7.

Ces mêmes idées s’appliquent également à la plus petite Apple Watch de 41 mm. L’écran et le boîtier seront tous deux plus grands sur le nouveau modèle. Bien que le rapport Bloomberg n’inclue pas la résolution exacte et la taille d’écran du modèle 41 mm.

44 mm série 6 contre 45 mm série 7 maquette

Avec des écrans plus grands, de nouveaux cadrans de montre sont également proposés. Comme Apple l’a fait lorsqu’ils ont augmenté les tailles d’affichage avec la série 4, il y aura également de nouveaux visages exclusifs pour la série 7. Les nouveaux visages incluent : Continuum, Atlas et Modular Max. Le rapport mentionne également des visages Nike+ mis à jour qui changent avec le mouvement et des visages Hermès qui changent tout au long de la journée.

Regarder les visages

Modular Max devrait inclure deux grandes fentes de complication, une de plus que celle actuellement disponible sur la face Infograph Modular. Cela permettra aux utilisateurs de voir deux complications riches et détaillées à la fois. En haut, il y aura un emplacement pour une petite complication à côté de l’horloge numérique.

Maquettes de cadran de montre Modular Max

À l’époque de la WWDC, le visage « Atlas » a été révélé lors d’une session de développement sur le travail avec UIKit. À l’époque, le visage était appelé « World Timer » qui est également mentionné dans le rapport. Vous pouvez voir à quoi ressemblerait ce nouveau visage sur le plus grand écran de 45 mm de la série 7 ci-dessous. Malheureusement, la résolution n’est pas trop élevée, mais vous pouvez toujours voir à quoi ressemblera le visage.

Le cadran de la montre Atlas a fui pendant la WWDC

Les autres nouveaux visages mentionnés dans le rapport Bloomberg sont assez abstraits et beaucoup plus difficiles à imaginer sans plus de détails.

Bracelets de montres

Une grande question qui est actuellement posée par les utilisateurs existants d’Apple Watch est de savoir si les bracelets de montre qu’ils possèdent déjà s’adapteront aux nouveaux designs. Nous n’avons aucune information à partager, mais nous nous attendons à ce que les bracelets existants s’adaptent toujours aux nouvelles montres. L’augmentation de la taille du boîtier est marginale, même si nous nous attendions à ce qu’il ressentir plus grand.

Apple continuera probablement à vendre l’Apple Watch SE qui utilise les tailles de bande de 40 mm et 44 mm. Il est peu probable qu’Apple divise la compatibilité des bandes à ce stade. Bien que j’imagine certainement que cela arrivera un jour où la montre subira inévitablement un changement plus radical.

Il y a eu des rumeurs selon lesquelles la disponibilité des bracelets de montre a diminué dans les Apple Stores, ce qui a amené les employés à spéculer que les bracelets ne conviendraient pas aux nouvelles montres. La pénurie de bandes a tendance à se produire chaque année à cette époque. Les couleurs actuellement proposées par Apple seront démodées lorsque la prochaine liste de groupes sera dévoilée. Cela n’aurait aucun sens pour Apple de continuer à les fabriquer.

Conclusion

Selon les rumeurs, l’Apple Watch Series 7 serait également disponible dans une nouvelle couleur vert clair qui complète le nouveau design. Le rapport Bloomberg mentionne également une meilleure technique de stratification qui rapproche l’affichage du cadran en verre ou en verre saphir de la montre. Récemment, Nikkei a déclaré que la production de l’Apple Watch Series 7 avait été retardée, probablement en raison d’un faible taux de rendement. On ne sait pas si les nouvelles montres seront dévoilées ce mois-ci aux côtés de la famille iPhone 13 ou si elles seront repoussées. Même si l’appareil est présenté ce mois-ci, l’offre sera probablement faible. Vous pouvez en savoir plus sur ces nouvelles montres dans le rapport original de Mark Gurman ici.

