Exatlon 2022 Actualités | NowMyism.com

La sixième saison d’EXATLON États-Unis n’est que dans deux semaines, et un rayon magique du ciel, tombé sur le sapin de Noël du concours Telemundo, était la façon dont le programme a souhaité adresser ses vœux à son fidèle public.

Mais au-delà de montrer une image des belles plages dominicaines où est enregistré le show et le rayon de lumière, le compte Instagram d’EXATLON États-Unis a profité de l’instant pour reconnaître ces héros dans la vie de chacun.

Le programme a partagé un beau et sincère message, dans lequel il voulait interagir directement avec les téléspectateurs qui suivent l’émission de téléréalité et alors qu’il s’enquérait des héros dans chaque maison, il en a profité pour rappeler qu’il reste peu de choses pour voir le nouvel EXATLON athlètes mesurant leurs forces.

« Dans la vie, nous sommes tous les héros de quelqu’un et ces dates sont idéales pour donner de l’amour à la famille et aux amis qui nous accompagnent toujours dans les moments difficiles », a commenté le compte Instagram. « 🔴🔵 Mentionnez votre héros 👇 et ne manquez pas l’arrivée de cette nouvelle génération mardi prochain 11 janvier. 💥 #ExatlonEEUU vous souhaite un Joyeux Noël ! ”.

Le message a incité plusieurs fans du programme à partager leurs réflexions sur les héros de leur vie, qui, bien qu’ils ne se déplacent pas sur des circuits lourds comme ceux de la compétition, s’ils ont traversé toutes sortes de situations, dont ils sont issus dehors en avant.

« Mon héros est mon papa de 89 ans », a déclaré un fan, qui a ajouté que si elle parle d’un héros EXATLON, elle est très claire sur qui il est. « Le n°1 ici est KELVIN bien que dans chaque finale il n’ait pas pu s’habiller avec la victoire, c’est un être humain humble et très chanceux🙏🏼 ».

«Mon plus grand héros est ma maman, qui m’a fait avancer ainsi que tous mes frères. Elle l’a fait avec beaucoup d’efforts, de sacrifices et beaucoup de respect pour elle-même et pour nous, ses enfants », a commenté un autre adepte de l’émission de téléréalité Telemundo.

D’autres fans ont pour leur part préféré envoyer des messages gentils et affectueux à la fin de l’année, et parmi eux ils ont révélé qu’ils avaient hâte que la sixième saison commence bientôt.

« Joyeux Noël, équipe Exatlon USA. Bénédictions à tous. 🎄🎁🤶🏻⛄️🙏🏻 ”,“ Joyeux Noël à toute la famille Exatlón États-Unis du Panama… beaucoup de bénédictions aux rouges et aux bleus 💙💙❤️❤️ ”et“ Joyeux Noël à vous tous Dans l’attente de mon émission préférée. 👏 🙌🔥❤️ », ont commenté d’autres fans.

Les nouveaux visages que l’équipe Celebrity aura sont :

Ricardo Osorio, Mexicain de 41 ans, Jaime Espinal, lutteur et danseur olympique de 37 ans, Briadam herrera, cubain de 26 ans, plongeur professionnel,

Hector Gomez, lutteur portoricain de 25 ans et Mateo González, nageuse mexicaine de 25 ans.

Aussi, l’acteur pôle Monarrez, le footballeur mexicain de 24 ans Jennifer Munoz, le footballeur Jordan O’Brien, 29 ans, le basketteur mexicain Paloma Flores, l’athlète professionnel péruvien bonbon toche, le footballeur mexicain Anisa Guajardo, et le nageur olympique colombien Isabelle Arcila, 27 ans.

Dans le cas des Participants, ils auront les nouveaux visages de Miguel ngel Espinoza Mannequin mexicaine, 27 ans, Franck de la cruz, pilote dominicain, Jesús « Tony » Beltrán athlète multidisciplinaire et gérant de l’entreprise familiale à Sonora, Mexique,Ange Rodriguez, préparateur physique portoricain, Yosel Barrios, un préposé à l’entretien d’un casino à Las Vegas, et

Emilio lara, étudiante mexicaine en architecture de 22 ans.

Les bleus auront aussi Image de balise Natalia Palacios, entraîneur personnel mexicain de 25 ans, Fernanda De La Mora Entrepreneur mexicain de 27 ans, Rébecca Valentine, ancienne reine portoricaine de 27 ans,Lupita Gavilanes, athlète mexicaine, Alicia Beltran, entraîneur personnel et nutritionniste et Avril Garcia, physiothérapeute mexicaine de 24 ans.

