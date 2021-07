EXATLON 5 : Ont-ils attiré l’attention de Wilmarie Negrón ?

Telemundo Wilmarie Negrón

Déjà dans ses dernières semaines, la cinquième saison du programme de compétition Exatlon États-Unis est plus excitante que jamais, à un stade où chaque mouvement des athlètes qui continuent dans la compétition pourrait sceller à jamais leur destin et les rapprocher de la gloire. , ou l’éloigner d’elle pour de bon.

Différentes situations se sont produites tout au long du présent épisode d’Exatlon États-Unis qui ont laissé le public sans voix car elles n’ont eu aucun précédent dans l’histoire de la réalité sportive; parmi une longue liste d’athlètes blessés comme jamais auparavant, d’autres expulsés et sanctionnés pour avoir enfreint les règles de la compétition, de nouveaux circuits, des renforts arrivés ces derniers jours et plus encore. La cinquième saison d’Exatlon États-Unis en est une qui restera dans l’histoire.

Ont-ils attiré l’attention sur Wilmarie Negrón ?

Avant d’entrer dans le vif du sujet, rappelons les débuts de Wilmarie Negrón dans la cinquième saison d’Exatlon États-Unis. L’athlète portoricaine, connue d’une autre émission de téléréalité de Telemundo, “El Domo del Dinero”, a rejoint l’équipe Contendientes en renfort avec Andoni García, et depuis son arrivée, elle a attiré l’attention pour ses compétences sportives et sa stratégie lorsqu’il s’agit d’affronter le circuits difficiles qui cette saison se sont caractérisés par être plus complexes que jamais.

Mais parallèlement à ses compétences dans les arènes, Wilmarie a suscité des avis contradictoires parmi les fans de la compétition, certains disent que son personnage lui jouerait un tour au sein de la compétition. Souvenons-nous de sa promenade seule, sans aucun de ses compagnons, lorsqu’elle a gagné la voiture, et des différents gestes qui ont attiré l’attention des fans à la maison, qui ne seraient pas très contents de la façon dont la jeune fille traite ses compagnons.

Dans le portail des fans avec des informations liées à Exatlon États-Unis, JacoJRx2, ils ont abordé ce problème de Wilmarie dans l’une de leurs dernières vidéos, où ils assurent que son cas est très similaire à celui d’Isaiah Vidal, dans la quatrième saison, qui n’a pas du tout bien pris avec ses coéquipiers, qui à la fin de la compétition ont également révélé différents problèmes qu’ils avaient avec le concurrent de l’équipe Contendientes.

Un point qu’ils touchent sur le visuel est que Negrón se sentirait soudainement très sous pression, après être venu de “The Money Dome”, où son équipe était la gagnante, la fille est frustrée quand elle ne marque pas de points, ce qui n’est pas correct. , car dans des concours comme celui-ci, il faut savoir perdre.

Au sujet de Wilmarie Negrón, les adeptes ont exprimé leur avis en désaccord clair avec le comportement apparent de la fille : « Désolé, mais ce n’est pas une justification, ceux qui pratiquent un certain type de sport doivent maintenir une discipline et ne pas être aussi arrogants et croyants que cette fille. bleu, et il faut savoir gagner et perdre. ” a écrit un fan, tandis qu’un autre assure que: “La production doit gronder l’insolente Wilmarie, c’est un manque de respect pour le public.”

Nous voulons donner à Wilmarie Negrón le bénéfice du doute, et nous espérons que la pression à laquelle sont soumis les guerriers ne leur joue pas un tour.

Courage, championne !

