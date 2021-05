EXATLON 5 USA: Avez-vous déjà commencé des stratégies de débogage d’équipement?

Telemundo Kelvin Renteria revient dans l’équipe Contendientes lors de la cinquième saison d’Exatlon USA.

La cinquième saison d’Exatlon United States est dans une étape cruciale où les deux équipes, Célèbre et Contending, doivent très bien réfléchir chaque stratégie en faveur de deux bénéfices, de groupe et individuel. La partie de groupe est de continuer à gagner différents prix qui profitent aux équipes et continuent de l’emporter, et la partie individuelle est d’éviter un duel pour la permanence, de continuer à avancer, et qui sait si peut-être atteindre la finale de la compétition féroce, dans une livraison qui s’est avérée particulièrement complexe et difficile.

Karime Cabrera est partie. Vouliez-vous que Mirna Alma parte?

Le portail des fans de YouTube, qui publie en permanence des informations précises et pertinentes sur la compétition, garantit que Team Contendientes appliquerait certaines stratégies pour affiner l’équipe et continuer à progresser plus fermement dans la compétition. A partir de là, ils assurent qu ‘”ils auraient été perdus”, pour commencer ce “nettoyage”.

Dans Madison Entertainment, ils indiquent très clairement non seulement qu’il s’agirait d’une théorie spéculative des réseaux sociaux sans aucune confirmation officielle, mais ils fournissent également plus de détails assurant que cela n’aurait pas fonctionné, au point que l’objectif était pour Mirna Alma, la fille avec un mineur, à partir, score, mais Karime Cabrera a fini par être éliminée, ce qui aurait même déchaîné la prétendue colère du «Cowboy» Kelvin, Noeh Renteria.

Le présentateur de la vidéo fait un point très sensible, en s’assurant qu’une stratégie qui comprend la défaite dans un duel d’élimination ne voit pas de logique, et moins à ce stade de la compétition, car ils peuvent perdre de la puissance dans ces duels, comme c’est le cas de Raquel Becker et même Joseph Padilla, qui a finalement été éliminé par Dave Sappelt, possédant de nombreuses compétences qui, nous en sommes sûrs, lui auraient permis d’aller plus loin au sein d’Exatlon USA.

La vérité est que le fait de “déboguer” l’équipe ne serait pas une bonne stratégie pour Team Contendientes, qui n’a cessé de perdre dans ces duels. Une autre chose qu’ils ont mentionnée sur les réseaux sociaux est que la production aurait “triché”, positionnant les duels de manière à ce que la défaite bleue soit pratiquement un fait.

Sur ces spéculations, les commentaires sur ces portails YouTube et sur les réseaux sociaux pour et contre cette prétendue stratégie. “Ce n’est pas surprenant, il est évident qu’ils voulaient faire sortir Mirna mais ils se sont retournés contre moi 😁 quand dans les duels Ana parra a passé avec palafox et a gagné, palafox, puis Ana est allée avec Nicole et là elle a gagné😁 Ana, c’était le seul point Qu’a-t-il fait 🤷‍♀️ quel est le problème de la pelle? Avec mirna 🤷‍♀️ en tout cas, palafox les a battus tous les deux 🤷‍♀️🤷‍♀️🤷‍♀️🤷‍♀️🤷‍♀️ »Un utilisateur a commenté le portail YouTube, tandis qu’un autre a partagé le message suivant: «CONTRE LES BLUES, ILS LES METTENT. TAVO ET KELVIN PRÉVUS. POUR MIRNA DE QUITTER. IL A ÉTÉ VU SUR LE DISQUE. Toujours pareil, QUAND ILS PERDENT. “

La vérité est qu’au fur et à mesure que les semaines progressent, la compétition et les équipes peaufinent les compétences et les mouvements appropriés pour continuer, il n’est donc pas très fou de penser qu’en fait les stratégies de parties en partie auraient déjà commencé. La compétition devient de plus en plus excitante!

