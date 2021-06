EXATLON 5 USA : Célèbres ont-ils été perdus ?

Telemundo Le rêve se termine aujourd’hui pour Nicole Diaz

L’élimination du membre de l’équipe Famosos, Nicole Díaz, a sans aucun doute été l’une des plus émouvantes de la cinquième saison d’Exatlon États-Unis. Le jour des combats pour la permanence du 6 juin, nous avons revu certains concurrents aux commandes de la compétition, donnant une rude bataille aux Célèbres, ils ont donc dû envoyer leur concurrent le moins bien noté au duel éliminatoire, et dans ce cas c’est arrivé avec Díaz, qui a été éliminée par l’athlète bleue Mirna Almada.

Nicole Díaz, depuis qu’elle a rejoint la compétition, est devenue l’une des athlètes les plus appréciées du public, car même si elle n’était pas parmi les plus habiles au niveau sportif, elle a réussi à marquer des points importants pour les rouges. Beaucoup se demandent pourquoi les Reds n’ont pas envoyé Dania Aguillón, et c’est que malgré un peu de temps dans la compétition, son pourcentage de victoires est important par rapport à celui de Díaz, et c’est pourquoi elle a été envoyée à ce duel final.

Comme prévu, les réseaux sociaux ont déjà commencé à formuler toutes sortes de théories du complot sur cette élimination, puisqu’ils assurent que la Team Famosos serait déjà dans une phase de débogage où il faudrait éliminer les participants « plus faibles » ou qu’ils ont un plus faible pourcentage de victoires pour aller ainsi vers les huitièmes de finale de la cinquième saison, avec les athlètes les plus forts qui pourraient, en effet, se rapprocher du triomphe à Exatlon États-Unis.

Célèbres ont-ils été perdus pour éliminer les faibles ?

Cette théorie a prévalu ces derniers jours sur différentes chaînes qui ont partagé, en guise de spoiler, l’élimination de la participante Nicole Díaz, indiquant que de cette façon, les célèbres commenceraient à ne laisser l’équipe qu’avec les plus aptes à se battre contre un véritable face-à-face. -faire face à la bataille jusqu’à la grande finale de la compétition, mais est-ce vraiment le cas ?

Le portail YouTube avec des informations sur tout ce qui se passe à Exatlon États-Unis, appelé Reyna et hébergé par YouTuber Hirashi, assure que l’élimination de Nicole Díaz est assez particulière, puisque le 4 juin dernier, les Reds ont finalement gagné avec un score de 10 à 5 en leur faveur , et on aurait pu s’attendre à ce que ce soit le cas lors de l’Élimination dimanche 6 juin mais, contre toute attente, cela ne s’est pas produit, avec un bon score des Bleus.

Pour cette raison, les fans de l’équipe Famosos ont commencé à commenter que l’équipe avait peut-être tout fait intentionnellement et stratégiquement, c’est pourquoi ils ont conduit Nicole directement à l’élimination afin que Mirna Almada, des Contendings, l’élimine ainsi que l’équipe Famous, petit à petit, restez avec vos participants les plus forts.

Rappelons que lors des éliminations passées, Nicole Díaz a éliminé Nicole Regnier, une athlète forte, aimée et connue du public et des athlètes, en fait, il a également été dit que Norma Palafox serait très heureuse de cette élimination.

Ne manquez pas cette vidéo gracieuseté de REYNA, avec des informations plus détaillées sur la controverse entourant l’élimination de Nicole Díaz :

EXATLON ÉTATS-UNIS 5 (CHAPITRE 111) 06 JUIN LES ROUGES SE PERDENT !! ILS VEULENT L'ÉLIMINER À CAUSE DE .. # ExatlonEEUU5 #Exatlonestadosunidos #famosos #CONTENDIENTES

Dans ce cas, nous sommes d’accord avec cette vidéo. A este punto de la competencia, “dejarse perder” resultaría perjudicial para cualquier equipo, pues los pone en desventaja en cuanto a porcentaje y rendimiento, con esto parecen coincidir también los seguidores, quienes sobre este video se expresaron con mensajes como el siguiente: “ C’est un mensonge. Celui qui doit partir s’en va. Mais parce qu’ils ont fait de gros efforts vendredi. Bla bla bla. Ils parlent beaucoup pour gagner des likes. Nicole part pour sa performance. Et pour ne pas généraliser car tous les rouges ne pensent pas la même chose. “

La vérité est que la cinquième saison d’Exatlon États-Unis est dans une étape cruciale où chaque dimanche le sort des candidats est enfin scellé.

