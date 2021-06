EXATLON 5 USA : Ces deux athlètes ne s’entendent pas ?

Telemundo Jeyvier Cintron fait partie de la “Team Famosos”

La cinquième saison du programme de compétition, Exatlon États-Unis, n’a pas échappé à la polémique avec différents événements inédits qui ne s’étaient jamais produits dans son histoire. Commençons par la longue liste des blessés qui, dans de nombreux cas, ont dû quitter la compétition, ceux qui ont été expulsés et sanctionnés pour des “ruptures de contrat” ​​apparentes et apparemment, des frictions très médiatisées entre les athlètes qui rendront cette livraison inoubliable.

Célèbres contre concurrents

Depuis sa création, Exatlon États-Unis n’a pas échappé aux commentaires des fans, qui assurent que les athlètes qui y participent ne s’entendent parfois pas. Ceci, jusqu’à présent, n’a été confirmé que par Chuy Almada, qui après avoir quitté la quatrième saison de l’émission de téléréalité sportive, a assuré lors d’une session en direct explosive, entre autres, que “El Espartano” de la prétendante, Isaiah Vidal, n’a pas saluer n’importe quel membre de votre équipe.

Hormis cette différence, d’ailleurs notoire, au-delà des conjectures entre fans et des différents portails de commentaires, on sait peu de choses au-delà de ce que partagent les participants, qui se disent toujours « rivaux, mais pas ennemis », indiquant que leurs confrontations ne se produisent que dans le arènes, mais en dehors d’elles, ce sont de “grands amis”.

Ces deux athlètes ne s’entendent pas ?

Mais il y a des moments qui indiqueraient le contraire. Tel est le cas de cette saison, où la météo inhabituelle (plus de six mois), les pressions pour avancer et vaincre leurs rivaux, couplées à l’arrivée de nouveaux renforts à ce stade, ont apparemment fait des ravages émotionnels dans chacun des ces guerriers, qui malgré tant de situations extrêmes continuent de tout donner pour atteindre la gloire et remporter une saison qui, pour de nombreuses raisons, est entrée dans l’histoire.

Dans l’avance du chapitre du 28 juin partagé par le portail des fans de Reyna, ils assurent qu’après le circuit, les deux équipes s’affronteront dans un match sous la nouvelle modalité de sports de contact appelée “Exa-basket”.

Très similaire à l’Exa-Ball, qui ressemble à un match de football, ce sera un match de basket. Historiquement, il y a eu des frictions dans ces séances de contact entre athlètes et selon la vidéo que nous présenterons ci-dessous, cette fois ne fera pas exception, puisqu’elles indiquent qu’on voit que deux athlètes sont attirés à leur attention.

EXATLON ÉTATS-UNIS 5 (CHAPITRE 130) 28 JUIN GRAN VICTORIA ROJA !! JEYVIER ET ANDONI NE SAIT PAS… # ExatlonEEUU5 #Exatlonestadosunidos #famosos #CONTENDIENTES Exatlón est une compétition sportive de haut niveau où les participants testent leur force, leur intelligence et leur courage pour devenir le vainqueur absolu. DU LUNDI AU VENDREDI 7 / 6C DIMANCHES D’ELIMINATION par TELEMUNDO Célèbres : JACOBO GARCÍA, ERIC ALEJANDRO, FRANK BELTRE, MACK ROESCH, KARLOS BALDERAS, JEYVIER CINTRÓN, NORMA PALAFOX, VIVIANA MICHEL,… 28/06/2021T

Dans la vidéo, ils assurent qu’au milieu du jeu, ils émettent un son d’alerte et appellent deux athlètes importants, ce sont Jeyvier Cintrón pour les Famosos et Andoni García, pour l’équipe Contendientes, qui aurait peut-être eu des frictions dans ce match. .

Mais quelque chose d’intéressant dans cette vidéo qu’ils clarifient, c’est que ce n’est pas une situation qui transcende les malentendus typiques d’une compétition de contact, et qu’en fait les deux athlètes sont amis car ils passent de nombreuses heures ensemble et dans des conditions extrêmes, dans le cadre de la soi-disant «concurrence la plus féroce de la planète».

Il est important de lire les commentaires des utilisateurs dans ces vidéos car ils en disent long sur le mécontentement face à ce qui se passerait avant l’arrivée supposée des renforts. Voici ce qu’un fan dit: “Je pense que la saison 5 a été inhabituelle avec tant de renforcement qui la rend ennuyeuse à cause de ce qu’elle s’est propagé. Faire en sorte que de nouveaux joueurs essaient de déplacer ceux qui ont déjà eu 22 semaines, ce que je pense injuste. Je pense que ces renforts devraient être laissés pour la saison prochaine afin qu’ils sachent ce qui est bien. »

