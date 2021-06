Exatlon 5 USA : Chelly Cantú part-elle ?

Telemundo Chelly Cantu

La cinquième saison du programme de compétition, Exatlon États-Unis, a été en proie à des controverses, des frictions entre les participants des deux équipes, une liste croissante de blessés, de faibles notes, expulsés et suspendus pour avoir enfreint les règles de production, un nouveau visage dans la conduite et maintenant il pourrait faire face à une autre situation, un éventuel départ de sa journaliste, la première lauréate du concours, Chelly Cantú, qui travaille désormais comme commentatrice sportive.

Qui est Chelly Cantú ?

Visage familier à Exatlon aux États-Unis, Cantú est entrée dans l’histoire en devenant la première femme à remporter la compétition lors de la première saison de la compétition, après un dernier duel de crise cardiaque avec le soldat Kenny Ochoa, de la Team Contendientes, faisant de la première La bataille sportive était une fille, de l’équipe Famosos.

L’ancienne gymnaste olympique est également entrée dans l’histoire en portant le drapeau de son Mexique natal aux Jeux olympiques de 2008 à Pékin et depuis la quatrième saison d’Exatlon États-Unis, elle est la commentatrice sportive de la compétition, offrant un regard pointu et proche, avec des notes très cela ne peut venir que d’un champion qui a traversé les sables de la République dominicaine, et sait très bien ce qu’il faut pour atteindre la gloire dans une compétition d’une telle ampleur.

Chelly quitte-t-elle Exatlon États-Unis ?

Il est d’usage d’entendre toutes sortes de rumeurs sur Exatlon États-Unis, qui, au cours de ses cinq saisons, a généré une sorte de culte parmi ses adeptes, qui accompagnent fidèlement chaque athlète et sont très au courant de tout ce qui se passe dans la compétition, appelée “Le le plus féroce de la planète.”

À tel point que différents profils YouTube ont été créés pour les fans d’Exatlon United States, avec des informations importantes et précises sur tout ce qui concerne la compétition, ayant des milliers de visites en quelques minutes après le partage d’informations qui sont ensuite confirmées comme vraies.

C’est le cas de la chaîne Movies MV, qui a maintenant partagé une vidéo dans laquelle ils révèlent quelque chose qui se passerait avec Chelly Cantú. Selon le narrateur de la vidéo, il vérifiait le profil Instagram du champion mexicain, et une vidéo a attiré son attention dans laquelle il invitait ses followers à ne pas abandonner l’entraînement, mais aussi à assister à une activité où, selon Movies MV, Chelly Cantú elle-même les accompagnerait.

Dans la vidéo, ils disent que le 9 juin, elle s’entraînerait en direct depuis Mexico, et ils indiquent que ce ne serait pas viable puisque Chelly est également en République dominicaine pour enregistrer la cinquième saison d’Exatlon États-Unis.

Quelque chose que la présentatrice de la vidéo clarifie, c’est que tout à coup elle aurait pu comprendre autre chose, et le plus probable est que la fille fait sa formation en République dominicaine, et la diffusera en direct pour tous ses followers, et ceux qui sont en la suivant de Mexico, ils pourront rejoindre l’activité, car à ce jour, on sait que Chelly Cantú fait toujours partie de la cinquième saison d’Exatlon États-Unis.

