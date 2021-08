EXATLON 5 USA : Comment regarder le LIVE STREAM ?

Telemundo Chelly Cantu : Le premier champion Exatlon USA.

La quinta temporada de la llamada “competencia más feroz del planeta”, Exatlon Estados Unidos, ya está por llegar a su final, luego de 30 semanas cargadas de muchas emociones, adrenalina, competencias de infarto y circuitos sólo aptos para los atletas con el más haut niveau.

Le lundi 23 août, à partir de 19h / 18h au centre-ville, débutera le dernier jour pour ces guerriers, où le présentateur Frederik Oldenburg et le commentateur et premier vainqueur d’Exatlon États-Unis, Marisela “Chelly” Cantú, seront aux commandes. de mener le concours à son résultat escompté, où nous rencontrerons tous pour la première fois, l’homme et la femme qui seront couronnés gagnants et feront partie de ce groupe sélect qui a vu pour la dernière fois le bien-aimé Nate Burkhalter, remporter le prix tant convoité.

Et c’est que cette fin de cinquième saison est très spéciale, eh bien, il y a eu des moments très intenses à Exatlon États-Unis; de nombreux athlètes blessés qui ont dû quitter la compétition, des moments personnels émouvants, des sanctions et suspensions sans précédent, de nouveaux circuits plus difficiles que jamais et des prix attractifs qui ont fait le cinquième volet, celui qui restera dans la mémoire de chacun de ses adeptes.

EXATLON 5 USA Grand Final : Comment regarder le LIVE STREAM ?

Canaliser

Comme tout le monde le sait, Exatlon États-Unis est diffusé sur Telemundo. Vous pouvez d’abord vérifier auprès de votre fournisseur de télévision local (FIOS, Optimum, Time Warner) pour connaître la chaîne du réseau dans votre région. Vous pouvez également cliquer ici pour trouver la chaîne.

Même sans service câblé, vous pouvez accéder à Telemundo depuis votre ordinateur, smartphone ou appareil via les services en direct et sans fil suivants :

Services de diffusion en continu

Hulu : En plus d’une vaste bibliothèque avec du contenu original et d’autres maisons de production, le service de streaming Hulu propose un ensemble de chaînes avec télévision en direct, parmi lesquelles Telemundo. Vous pouvez vous inscrire à Hulu Live TV ici.

FuboTV : Telemundo est inclus dans le forfait « Fubo Premier » qui coûte 34,99 $ par mois après l’essai gratuit de 7 jours. Cliquez simplement ici ou sur FuboTV.com pour profiter de l’essai gratuit de 7 jours, et vous pouvez les regarder sur votre ordinateur via le site Web FuboTV, ou sur votre téléphone, tablette ou appareil de streaming via l’application FuboTV.

AT&T TV : Le forfait AT&T TV, PLUS le moins cher avec plus de 45 chaînes coûte 65 $ par mois et propose Telemundo. AT&T TV propose un essai gratuit de 7 jours. Sélectionnez le bouquet de chaînes que vous souhaitez. Si vous annulez votre abonnement dans les sept jours suivant l’essai gratuit, vous ne serez pas facturé. L’option la plus chère s’appelle MAX, +60 chaînes incluant Telemundo. Entrez vos informations de paiement. Si vous annulez votre abonnement dans les sept jours suivant l’essai gratuit, vous ne serez pas facturé. Cliquez ici pour la liste complète des appareils pris en charge.

Avec cette information, vous n’avez aucune excuse pour profiter de la dernière nuit d’Exatlon États-Unis, qui sera diffusée en direct sur Telemundo à 19h / 18h Central.

