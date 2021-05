EXATLON 5 USA: Crise chez les candidates?

Telemundo Ana Parra fait partie de l’équipe Contendientes.

Nul doute que la cinquième saison d’Exatlon United States entre dans une phase complexe dans laquelle tout mouvement peut déterminer le sort de chaque équipe et définir comment tout pourrait se terminer, dans un match où la différence entre les deux équipes a été vue de près. ; Alors que l’équipe Famosos semble solide et assemblée, les prétendants ont eu une séquence de défaites qui semble ne pas avoir de fin.

Compte tenu de cette situation de Team Contendientes, il convient de souligner la situation des femmes bleues restantes, Mirna Alma et Ana Parra, qui à tout moment pourraient s’éliminer dans une équipe qui n’a cessé de recevoir des attaques de blessés, expulsés et désormais constants des défaites qui peignent chaque combat pour la permanence en bleu Exatlon United States.

Il est important de noter que, selon différents portails pour les fans, l’équipe bleue recevra bientôt un renfort important qui pourrait lui donner la force dont l’équipe a besoin, c’est Andoni García, l’un des athlètes les plus aimés d’Exatlon United States, qui est revenu à la compétition à la quatrième saison lors du tournoi spécial qui était un moyen de protéger les Blues alors qu’ils rencontraient un isolement strict contre une contagion massive de COVID-19.

Mais maintenant, la situation avec les concurrents est différente. Il ne reste plus que deux femmes dans l’équipe, ce qui limite les chances d’une compétition loyale avec le Team Famosos. A ce sujet, le portail s’est spécialisé dans tout ce qui touche à Exatlon United States, rapporté à ce sujet lorsqu’un adepte l’interroge sur la possibilité d’ajouter des renforts à l’équipe.

«En temps réel, ils ne viennent pas encore. Mais s’ils veulent entrer, cela aurait pu être aujourd’hui, demain ou ces jours-ci, ils vont entrer mais il était nécessaire d’entrer les 4 en même temps. Les femmes bleues sont en danger et il n’en reste plus que 2, très illogique ce qu’elles font à moins qu’elles ne prennent l’élimination cette semaine. Sinon, si les Bleus perdent, Mirna sera éliminée contre Ana Parra et Mirna a déjà éliminé Karime alors qu’elle était imparable, alors… “