EXATLON 5 USA: Denisse Novoa s’exprime

Pour le moment, la cinquième saison du programme de compétition Exatlon United States continue de faire l’objet de controverses en raison de l’expulsion éventuelle de deux athlètes, ce qui, selon les informations fournies par différents portails de fans que nous avons pu confirmer avec nos sources, serait « La Pantera » de l’équipe Contendientes, Denisse Novoa, et « El Tanque » de los Famosos, Frank Beltre.

En ce qui concerne l’expulsion, il n’y a pas encore eu de déclaration officielle de Telemundo, peut-être en raison de problèmes de continuité puisqu’il s’écoule environ 15 jours entre l’enregistrement du programme et tout ce que son public apprécie à l’écran.

« Rupture de contrat »

À la fin du mois de mars, différents portails pour les fans qui filtrent les informations sur ce qui se passe au sein de la compétition, ont révélé la nouvelle que deux athlètes avaient été expulsés de la cinquième saison d’Exatlon United States pour avoir été prétendument trouvés en possession de substances illégales. et les téléphones portables, qui seraient interdits dans le cadre du concours. C’est pourquoi la production du spectacle aurait agi rapidement et les aurait expulsés de la compétition et ils seraient déjà chez eux.

En plus de cela, en plus des deux athlètes expulsés, il y aurait plusieurs «sanctionnés» qui sont toujours au sein d’Exatlon United States, mais sans pouvoir participer ou faire partie d’un circuit. Cela n’a pas encore été confirmé exactement, mais ce faisant, nous le partagerons.

Hermétisme des personnes impliquées

Comme prévu, en raison de problèmes de contrat, Denisse Novoa ou Frank Beltre n’ont fait aucune déclaration formelle, bien que ce soit Beltre qui ait publié un message énigmatique qui n’a duré que quelques minutes sur son compte Instagram, et nous avons pu le capturer pour le partager.:

Le texte qui accompagne la photo publiée il y a quelques jours et déjà supprimée se lit comme suit: «Un jour, tout deviendra parfaitement logique. Alors pour l’instant, riez de la confusion, souriez à travers vos larmes, soyez fort et rappelez-vous que tout arrive pour une raison. »

Denisse Novoa, pour sa part, n’avait gardé le silence total sur les réseaux sociaux qu’en publiant des photos liées à la compétition. Cela jusqu’à aujourd’hui, 6 avril, lorsque la jeune fille a publié une belle photo dans laquelle se détachent ses yeux d’un bleu profond, accompagnée d’un message puissant:

Ne laissez jamais l’ignorance ou la négativité des autres vous décourager et assombrir votre propre soleil. Les gens jugeront, ils essaieront de vous arrêter et ils douteront de vous, mais tant que vous resterez fidèle à vous-même, à votre but et à votre vérité, tout le reste s’installera. Faites toujours confiance au processus. MAKTUB «

La photo et le message contenaient toutes sortes de messages de soutien et d’approbation, même de la part de l’ancien présentateur du programme Erasmo Provenza, qui a donné un air similaire à la bien-aimée «Pantera». Un autre adepte a écrit: «Continuez et vous seul savez la vérité sur ce qui s’est passé et ils ne l’ont pas encore dit, beaucoup de rumeurs mais vous continuez régulièrement et suivez vos rêves…. nous t’aimons tous panthère «

Il ne reste plus qu’à attendre les prochains jours pour apprendre de la bouche de ses protagonistes ce qui se passe dans les coulisses de la cinquième saison d’Exatlon USA.

