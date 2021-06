EXATLON 5 USA : Des prétendants bouleversés par cet athlète ?

Telemundo Wilmarie Negrón

La « compétition la plus féroce de la planète », Exatlon États-Unis, est dans une étape cruciale où chaque participant forge ses stratégies car nous sommes déjà confrontés au moment où les batailles de groupe seront laissées pour compte pour laisser place aux jours de celui qui décidez de tout et nous rencontrerons le gagnant du cinquième versement.

Arrivées controversées

Si cette édition d’Exatlon États-Unis nous a appris quelque chose, c’est de s’attendre à l’inattendu, notamment au niveau des blessures et des renforts, car au vu du fait que de nombreux athlètes ont été contraints de quitter la compétition, d’autres sont venus se battre pour Reach. gloire dans les sables complexes de la République dominicaine.

Fin mai dernier, les quatre derniers renforts sont arrivés à la compétition, un homme et une femme qui ont rejoint l’équipe Famosos : Dania Aguillón et Jorge Hugo Giraldo, qui a déjà été éliminé, et pour les concurrents : Wilmarie Negrón et Andoni García, qui ont généré beaucoup d’opinions différentes sur les réseaux sociaux pour savoir si les deux seraient arrivés parce qu’ils ont été choisis pour remporter le concours.

Dans le cas d’Andoni García, depuis son arrivée, l’Espagnol est allé à une vitesse fulgurante, se positionnant en tête du classement, et il en est de même pour Wilmarie Negrón, qui occupe aujourd’hui la deuxième place du classement général, juste en dessous de Norma Palafox, qui est resté dans la compétition depuis sa création en janvier.

Des prétendants bouleversés avec Wilmarie Negron ?

Le 20 juin dernier, il y a eu un dimanche d’élimination très spécial, où, parce que c’était la fête des pères, aucun athlète n’a été contraint de faire face à un combat pour la permanence, mais il y a eu un certain nombre de prix incroyables pour lesquels l’homme et la femme pendant la journée, s’affronteraient devant les trois étoiles.

Octavio « Tavo » Gonzalez et Wilmarie Negrón, du Team Contendientes, ont été les plus rapides de la soirée et pour cette raison, ils ont tenté leur chance sur les étoiles. Alors que Tavo gagnait le scooter, Wilmarie remportait le jackpot, une voiture de modèle récent, toute neuve. L’une des récompenses les plus convoitées d’Exatlon USA !

Historiquement, puisque les voitures sont livrées à Exatlon États-Unis, il est d’usage que le vainqueur se promène avec les membres de son équipe, sauf exception où cela n’arrive pas, et suscite l’intrigue des spectateurs, pourrait est-ce que vous vous entendez moins bien avec votre équipe ?

La saison dernière, nous l’avons vu avec Alondra “Nona” Gonzalez, et le 20 juin, nous l’avons vu avec Wilmarie Negrón, qui tandis que les concurrents se tournaient pour féliciter Octavio Gonzalez, elle l’a emmenée seule dans la voiture.

Et c’est que dans le cas de Negrón, on a beaucoup parlé de sa montée dans le tableau des performances étant un renforcement qui a été ajouté il y a moins d’un mois. Mais nous n’avons toujours pas de commentaire officiel à ce sujet. En attendant, ne manquez pas cette vidéo avec plus d’informations sur ce détail particulier :

