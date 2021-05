EXATLON 5 USA: Elimination dimanche en jeu?

Telemundo Jacobo García revient dans l’équipe Famosos à Exatlon USA.

La cinquième saison d’Exatlon United States a été celle où tout s’est passé. Un train grandissant de participants blessés, d’athlètes suspendus, d’autres expulsés, de nombreuses rumeurs qui n’ont pas été confirmées et une série de situations qui font de la quatrième tranche, où la compétition a subi l’assaut du COVID-19, semblent être un jeu d’enfant. Comme si cela ne suffisait pas, maintenant dimanche prochain, 16 mai, la transmission de l’élimination qui correspondrait à cette date pourrait être en jeu.

Les dimanches d’élimination très intenses

Il ne fait aucun doute que les dimanches de lutte pour la permanence, au fur et à mesure que les semaines à Exatlon United States progressent, ils deviennent de plus en plus difficiles car, à mesure que les jours passent, il y a un plus grand rapport entre les athlètes des équipes respectives, et aussi son public, qui regrette toujours profondément les adieux. Souvenons-nous des matchs difficiles des saisons précédentes, comme Fernando Lozada dans le quatrième volet, et plus récemment Nicole Regnier dans cette édition.

A son départ, Nicole Regnier, les larmes aux yeux et visiblement émue, s’est excusée auprès du public d’Exatlon United States pour ce qui, selon elle, aurait semblé de mauvaise humeur, mais c’était vraiment de la frustration de ne pas avoir atteint ses objectifs. objectifs en tant qu’athlète et ont été en mesure de marquer des points pour continuer à progresser au sein de la compétition.

16 mai: L’élimination est-elle annulée?

Dimanche prochain, 16 mai, Telemundo, qui n’est pas seulement le siège d’Exatlon United States, mais aussi le siège du plus grand concours de beauté universel, Miss Univers, qui sera diffusé entièrement en espagnol pour le public américain sur la même chaîne. , et en même temps, que la compétition sportive soit diffusée régulièrement.

Selon le communiqué officiel de Miss Univers, le concours aura lieu le 16 mai à 20h est / 19h centre-ville / 17h Pacifique, donc si l’élimination est diffusée, elle pourrait commencer à 19h est / 18h centre-ville et 17h pacifique, pour faire place pour le concours de beauté, comme ils l’ont fait auparavant avec différents événements spéciaux et cérémonies de remise de prix.

YouTuber Roger, de Madison Entertainment, s’est exprimé sur cette question, précisant que ce ne serait pas la première fois que cela se produirait lors d’une élimination dimanche et que Telemundo est obligé de faire certains ajustements. À ce jour, on ne sait pas comment ils vont gérer la cérémonie d’élimination le 16 mai, mais en attendant, cette vidéo fournit plus d’informations en détail:

DERNIÈRE HEURE! ANNULER EXATLON – IL N’Y A PAS D’ÉLIMINATION – ERIC SAVE EXATLON ÉTATS-UNIS2021-05-05T19: 45: 01Z

Une autre hypothèse intéressante de ce YouTuber, expert de toutes les questions liées à Exatlon United States, indique qu’une autre situation probable est que le vendredi 14 mai, l’animateur du programme Frederik Oldenburg, annonce qu’au vu du fait que la Miss Univers sera diffusé sur Telemundo, il n’y aurait pas d’élimination, ce qui serait une injection d’estime de soi pour les athlètes, en particulier pour l’équipe bleue, qui a été plongée dans une séquence difficile de défaites retentissantes ces dernières semaines.

Couverture massive

Telemundo se prépare avec tous les fers pour la Miss Univers et une couverture multiplateforme de tous les événements préalables à la compétition au sein de sa programmation, avant la grande finale où le nom du nouveau souverain de beauté universelle sera connu.

Exatlon États-Unis maintenant pareil ↓

Plus Exatlón États-Unis

Chargement d’autres histoires