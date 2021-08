EXATLON 5 USA en chiffres : 5 faits que vous ne saviez pas

Wilmarie Negron / EXatlon États-Unis / Instagram Wilmarie Negrón avoue qu’une athlète EXATLON a fait sa vie avec des carrés

Dans quelques heures, la cinquième saison de l’émission de téléréalité sportive intitulée “La compétition la plus féroce sur la planète”, Exatlon États-Unis, atteindra son résultat escompté, où les fans rencontreront l’homme et la femme qui seront couronnés vainqueurs dans une saison où nous ont été témoins d’un nombre sans précédent d’événements qui resteront dans l’histoire du programme télévisé stellaire du réseau Telemundo.

Faire l’histoire !

Les promesses de Telemundo ont été tenues, et c’est que la cinquième saison d’Exatlon États-Unis a marqué l’histoire pour plusieurs situations qui n’avaient jamais été réalisées en compétition. Par exemple, jamais autant d’athlètes n’ont commencé (24), 8 d’éditions précédentes, et 16 complètement nouveaux prêts à écrire leurs noms dans les sables de la République Dominicaine, lieu de cette bataille tous azimuts depuis sa création.

Quelque chose qui a également signifié un avant et un après a été le nouveau présentateur : le journaliste sportif Frederik Oldenburg a pris avec succès les rênes de la cinquième saison et a été chargé de mener la compétition à son terme le 23 août, Oldenburg a donné à Exatlon États-Unis un une énergie fraîche et différente, et tout son talent pour raconter des événements sportifs et le résultat, en bref, ne pourrait pas être meilleur.

Pour comprendre les raisons pour lesquelles, la cinquième saison d’Exatlon États-Unis, est entrée dans l’histoire, sa production a réalisé une vidéo très intéressante sur différentes données que vous ne connaissiez pas sur la compétition préférée de la télévision espagnole.

EXATLON 5 USA : 5 faits que vous ne saviez pas

Combien de circuits les athlètes ont-ils parcourus ?

Au total, il y a eu 18 circuits que les athlètes des équipes célèbres et en lice ont traversé lors de la cinquième saison d’Exatlon États-Unis.

Combien de courses ont-ils fait ?

Ils se sont rencontrés dans plus de trois mille courses au total.

Combien a été distribué sur le tableau d’argent?

Le chiffre total est de 359 500 $ depuis le début de la compétition.

Combien d’athlètes ont dépassé les 200 victoires ?

Seuls cinq athlètes ont l’honneur d’avoir dépassé les 200 victoires lors de la cinquième saison d’Exatlon USA.

Combien d’athlètes ont participé à la 5ème saison d’Exatlon USA ?

Au total, 42 athlètes ont traversé les arènes les plus féroces de la planète dans leur cinquième volet. 19 dans l’équipe Famosos et 23 dans l’équipe Contendientes.

Prêt pour la Grande Finale Exatlon États-Unis !

Tout est prêt pour rencontrer l’homme et la femme qui seront couronnés vainqueurs de la cinquième saison d’Exatlon États-Unis lors d’une cérémonie de 3 heures et demie le lundi 23 août prochain à 19h / 18h central sur Telemundo. Ici, nous verrons les familles et les proches des athlètes qui concourront hier soir, ainsi que le vainqueur de la quatrième saison, Nate Burkhalter, qui sera chargé de remettre les trophées.

Pour connaître le numéro Telemundo de votre lieu de résidence, n’oubliez pas de vérifier auprès de votre câblodistributeur local et préparez tout pour une dernière nuit où les duels seront sans quartier et les émotions seront au rendez-vous.

