EXATLON 5 USA: Eric Alejandro est déprimé?

Telemundo Eric Alejandro revient au Team Famosos de Exatlon USA.

Garçon, la cinquième saison d’Exatlon USA a été particulièrement difficile. Entre les longues files d’athlètes blessés, les suspensions et les expulsions sans précédent, les luttes complexes pour la permanence qui ont déclenché toutes sortes d’émotions chez le public, la cinquième édition de la soi-disant «compétition la plus féroce de la planète» est en passe de laissant une marque indélébile parmi les fans.

Mais à ce stade de la compétition, la pression est non seulement plus grande, mais aussi l’esprit de chaque athlète commence à subir des attaques car, comme il est logique, il y a trop de semaines dans des situations extrêmes, sous un engagement constant pour atteindre la gloire, tel est le cas de l’athlète du Team Famosos, Eric Alejandro, dont les réactions ont suscité toutes sortes de commentaires et d’opinions parmi les fans et les YouTubers de la compétition, affirmant qu’il pourrait traverser une situation difficile.

Eric Alejandro est-il déprimé?

Le portail pour les fans de tout ce qui concerne Exatlon United States, Movies MV a fait une analyse importante sur l’humeur possible de l’athlète Eric Alejandro, appartenant à Team Famosos lors de la cinquième saison de la compétition. Surnommé «Showtime», à chaque fois qu’Eric Alejandro court sur les circuits, il surprend par ses talents dans les sables féroces de la République Dominicaine.

Dans Movies MV, ils soulignent, en précisant toujours que ce serait une appréciation personnelle basée sur ce qu’ils ont vu dans la compétition, qu’Eric Alejandro est visiblement affecté chaque fois qu’il fait un point qui pourrait nuire à ses coéquipiers ou même à ses rivaux. Plus récemment sur le portail, ils font référence à ce qui s’est passé lorsqu’il a marqué un point contre Rafael Soriano, à tel point que sa partenaire, Viviana Michell, est allée le soutenir.

Un détail significatif de cette vidéo est qu’ils indiquent qu’Eric Alejandro traverse au niveau professionnel, au sein d’Exatlon United States, un moment très rentable, puisque son équipe, Team Famosos, gagne constamment la Forteresse, ils sont devenus créanciers de Différents prix et les jours de lutte pour la permanence triomphent régulièrement, donc ce YouTuber de Movies MV trouve étrange la situation à laquelle l’athlète serait confronté, selon l’analyse qu’il présente.

Ne manquez pas cette vidéo gracieuseté de Movies MV, avec plus d’informations

Jouer

LAST MINUTE EXATLON ÉTATS-UNIS, PROCHAINE SEMAINE ÉLIMINÉE 18, EXATLONES CUP LAST MINUTE EXATLON ÉTATS-UNIS, PROCHAINE SEMAINE ÉLIMINÉE 18, EXATLONES CUP2021-05-21T14: 30: 02Z

Sur cette vidéo, dont le titre peut être prêté à de nombreuses interprétations, les commentaires n’ont pas attendu. «Je pense plutôt que c’est une crise de frustration. Erick semble être mentalement en lock-out. Je pense que depuis le début du circuit, il pense qu’il va peut-être perdre. ” Un adepte a commenté, tandis qu’un autre a écarté le fait que “Showtime” pourrait être confronté à une crise émotionnelle: “Vous, les youtubeurs, proposez tout type de titres pour attirer l’attention du public qui les suit, essayez de ne pas être aussi cruel, quiconque y compris vous des mois sans en parlant ou en voyant vos proches, vous ressentiriez la même chose, nous sommes des êtres humains, chacun agit et se sent différent. ” Il a dit.

Quoi qu’il en soit, nous espérons sincèrement qu’Eric Alejandro va bien émotionnellement, et nous invitons quiconque lit ceci, si à tout moment vous vous sentez déprimé, demandez de l’aide dès que possible.

Exatlon États-Unis maintenant pareil ↓

Plus Exatlón États-Unis

Chargement d’autres histoires