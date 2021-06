EXATLON 5 USA : Est-ce qu’ils attirent votre attention sur la Team Famosos ?

Telemundo Jeyvier Cintron fait partie de la “Team Famosos”

Wow, tout a changé brutalement dans les dernières semaines du programme de compétition Exatlon États-Unis. Après une bonne séquence qui semblait imparable par Team Famosos, après que deux de ses athlètes, Jeyvier Cintrón et Jacobo García, aient été sanctionnés pour avoir enfreint les règles de la réalité sportive, l’équipe rouge a été de plus en plus difficile sur le chemin de la grande finale de la compétition, qui est à un moment décisif pour tous les guerriers qui se battent encore dans les arènes pour remporter le triomphe tant attendu.

La seule constante de la cinquième saison d’Exatlon États-Unis a été le changement et les événements sans précédent de son histoire, tels que les sanctions et les expulsions que nous avons vues pour la première fois avec huit athlètes, et maintenant avec Cintrón et García, quelque chose qui semble avoir scellé le sort de l’équipe Famosos, qui est en constante défaite depuis plusieurs jours, qui, bien qu’elle ait baissé le moral et même causé des frictions internes, a renforcé les concurrents, qui ont désormais le soutien d’un athlète reconnu dans la compétition, Andoni García, qui Il est récemment arrivé avec trois autres concurrents qui ont été répartis entre les deux équipes.

À ce stade, il ne fait aucun doute que l’équipe Famosos traverse une période très difficile au sein de la compétition qui ne se limite pas aux défaites aux mains des concurrents, mais aussi au découragement apparent et aux fractures internes qui ont généré de prétendues frictions entre Eux, selon différents portails pour les fans, qui constatent même que plusieurs sont abandonnés car ils considèrent qu’il n’y aura plus la possibilité d’une éventuelle amélioration au sein de la compétition.

Au vu de cette dégradation massive des performances de la Team Famosos, différents portails pour les fans ont rapporté que l’équipe avait reçu un “réveil” de la production d’Exatlon États-Unis, qui les aurait remarqués “distraits”, qui de continuer pourrait les conduire à nouveau à faire l’objet de sanctions qui seraient absolument préjudiciables aux performances de l’équipe à ce stade de la compétition.

La vidéo ci-dessous, gracieuseté du profil YouTube Madison Entertainment, décrit la situation qui affligerait à nouveau l’équipe Famosos. Ne le manquez pas ici :

Parmi les nombreuses choses qui sont discutées dans cette vidéo, il y a la possibilité que l’équipe Famosos se “laisse perdre”, pour purifier l’équipe d’athlètes avec le score le plus bas et ainsi générer une compétition à armes égales, contre certains concurrents qui sont plus fort que jamais.

Bien que l’on ne sache pas de source officielle que cela serait apparemment « distrayant » l’équipe Famosos, il faut tenir compte du fait que le produit de cela s’est reflété dans les performances qu’ils ont eues dans chaque circuit, tombant bien en dessous des concurrents dans chaque jour, et même rendre les duels pour la permanence des derniers jours majoritairement rouges, ce qui leur a fait perdre des membres qui autrement pourraient être précieux pour avancer dans la compétition.

