EXATLON 5 USA Grande Finale : Heure et Chaîne

Le grand jour est arrivé. Après 30 semaines intenses et 24 athlètes qui ont débuté la cinquième saison de l’émission de téléréalité sportive Exatlon États-Unis, celle-ci s’achève dans la nuit du 23 août, où le public rencontrera l’homme et la femme qui seront couronnés vainqueurs du la soi-disant « compétition la plus féroce de la planète », recevant ainsi le trophée tant convoité et un prix en espèces de 200 000,00 chacun.

Le cinquième volet d’Exatlon États-Unis a été particulièrement difficile dès le début, non seulement en raison du nombre d’athlètes, dont 8 des éditions précédentes, mais aussi en raison de l’intensité des défis, où il y en avait plusieurs nouveaux qui ont fait leurs débuts en tant que le fun « circuit urbain », qui est devenu l’un des plus populaires, les nombreux athlètes blessés, et même les occasionnels expulsés et sanctionnés, quelque chose d’inédit qui ne s’était jamais produit dans l’histoire du programme télévisé.

Mais dans l’esprit des fans seront enregistrés ces 18 circuits différents auxquels les guerriers des équipes célèbres et en lice ont dû faire face, qui sans aucun doute ne se sont pas reposés jusqu’à ce qu’ils aient atteint cet objectif final, être là où ils sont aujourd’hui, prêts à caresser le miels du succès et rejoignez la liste exclusive des gagnants qui composent : Marisela “Chelly” Cantú, Valeria Sofía Rodríguez, Alberto “El Venado” Medina et Nate Burkhalter.

Mais cette fois ce seront deux, un homme et une femme, qui auront à jamais le titre de vainqueurs de la cinquième saison d’Exatlon États-Unis et recevront non seulement le trophée, mais aussi le nombre de récompenses qu’ils ont remportées en 30 semaines et aussi 200 000,00 dollars en cash, ceci, sans compter un avenir différent plein de réussites sur le chemin qu’ils entreprennent avec la détermination et la force dignes d’un champion.

Dans la communauté des fans d’Exatlon États-Unis sur Facebook de NowSelf, nous avons mené une enquête pour savoir qui, selon eux, devrait être la femme qui remporte le concours, et une écrasante majorité des fans se sont penchées sur Norma Palafox, assurant que ce serait la forme idéale de fermer son cycle et tenir la promesse qu’il a faite à sa mère décédée.

Heure et Canal de la grande finale d’Exatlon États-Unis

Tout est prêt pour que le lundi 23 août, les athlètes restants s’affrontent lors d’une cérémonie spéciale qui durera 3 heures et demie, à partir de 19h / 18h Central sur Telemundo. Pour savoir quelle chaîne est Telemundo dans la région où vous habitez, vérifiez auprès de votre fournisseur de câble local.

Avec les participants, le présentateur Frederik Oldenburg et le commentateur et premier gagnant du concours Marisela “Chelly” Cantú seront chargés de mener le concours à ses derniers moments, qui promettent d’être chargé d’adrénaline spéciale pour les participants et le public en interne, qui est déjà prêt à rencontrer le vainqueur de la féroce compétition.

En plus de cela, le vainqueur bien-aimé de la quatrième saison, le soi-disant « latin-gringo » Nate Burkhalter sera celui qui remettra le trophée aux vainqueurs, qui bénéficieront du soutien de première main de leurs familles et de leurs proches qui va les soutenir et leur donner cette dernière injection d’adrénaline nécessaire pour tout donner dans le circuit final attendu, qui décidera de tout et changera le destin des deux derniers athlètes.

