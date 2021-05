EXATLON 5 USA: il n’y aura pas d’élimination dimanche

Telemundo Jacobo García revient dans l’équipe Famosos à Exatlon USA.

Tout au long des cinq saisons du programme de compétition, Exatlon United States, il s’est déroulé sans revers majeurs, à l’exception de la saison 4 et de l’épidémie de COVID-19, et certains événements spéciaux qui forcent le succès au format du concours sportif doivent céder leurs places afin que d’autres programmes peuvent prendre leur place, comme cela se produira le 16 mai avec élimination dimanche.

Pourquoi n’y aura-t-il pas de dimanche d’élimination le 16 mai?

Vendredi dernier, le 14 mai, le présentateur de la compétition, Frederik Oldenburg a assuré non seulement qu’Exatlon United States ne serait pas diffusé comme il en a l’habitude tous les dimanches avec les redoutables “duels pour la permanence” mais qu’il n’y aurait pas d’élimination car Exatlon United Les États céderaient leur place à la transmission d’un autre concours, mais dans ce cas de beauté, puisque Telemundo est officiellement le siège du plus grand concours de beauté universel, la Miss Univers. Ce qui frappera les foyers en direct et en espagnol sur Telemundo, animé par les talentueux Jacky Bracamontes et Carlos Ponce.

Le fait qu’il n’y ait pas de duel pour la permanence, précédé d’une élimination, se passe très bien pour la compétition, surtout à ce stade, où des femmes auraient été en jeu, ne laissant que deux concurrentes des Contestantes, Ana Parra et Mirna Alma.

La Miss Univers arrive à Telemundo entièrement en espagnol

Esta edición del Miss Universo que transmitirá Telemundo totalmente en español, se llevará a cabo en el célebre “Hotel de la Guitarra”, el Seminole Hard Rock Resort and Casino, ubicado en Hollywood Florida, en donde desde hace varios días se encuentras las 74 representantes de diferentes países del mundo ensayando, asistiendo a diferentes foros y actividades, para finalmente coronarse como “La Mujer Más Bella del Universo”, en un mundo que todavía se está adaptando a los embates del COVID-19 y llevando a cabo las más estrictas medidas de sécurité. Rappelons qu’en 2020, alors que la pandémie de COVID-19 était dans sa phase initiale, elle a dû être annulée.

En plus d’atteindre des millions de foyers hispaniques via Telemundo, le célèbre concours sera diffusé dans 160 pays dans une édition particulière après un an et demi sans avoir lieu, où Zozibini Tunzi, la Miss Univers sud-africaine, qui a été couronnée dans la ville d’Atlanta, en Géorgie, en 2019, sera chargée de remettre enfin la couronne et le sceptre à son successeur.

Quand reverrons-nous Exatlon United States?

La compétition Exatlon Etats-Unis, dans une étape définitivement cruciale, reprendra sa programmation régulière et habituelle à partir du lundi 17 mai, avec toute l’excitation, les circuits de crise cardiaque et d’adrénaline auxquels nous sommes déjà habitués. Mais pour l’instant, dimanche 16 mai, nous verrons un nouveau souverain de beauté universelle être couronné de la ville de Miami, en Floride.

Exatlon États-Unis maintenant pareil ↓

Plus Exatlón États-Unis

Chargement d’autres histoires