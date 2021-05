EXATLON 5 USA: La nouvelle polémique

Telemundo Jeyvier Cintron fait partie de “Team Famosos”

Les semaines qui se sont écoulées lors de la cinquième saison d’Exatlon USA ont été particulièrement difficiles; d’innombrables blessures, des éliminations inattendues, une expulsion et une suspension brusques, et même une guerre présumée entre YouTubers spécialisés dans la compétition et la production de celui-ci ont fait de la cinquième édition celle qui a eu des compétitions de crise cardiaque, mais aussi beaucoup de drame.

Expulsion brusque

Un événement qui a marqué un avant et un après définitif en cinq saisons de compétition a été l’expulsion brutale de deux athlètes, Denisse Novoa et Frank Beltre, d’Exatlon USA. Ce départ s’est accompagné de la suspension temporaire de six autres athlètes, parmi lesquels figuraient des noms aussi célèbres que; Norma Palafox, Nathalia Sánchez, Eric «Showtime» Alejandro, Rafael «El Brujo» Soriano, Octavio «Tavo» Gonzalez et «La Cazadora» Viviana Michell.

On en savait peu sur cette mesure sans précédent, à part différentes informations non officielles sur le fait que des substances illégales présumées ainsi que des téléphones portables ont été découverts dans le cadre du concours et bien sûr, les deux choses sont strictement interdites, mais il faut tenir compte du fait que rien de tout cela a été officiellement confirmé.

La guerre entre YouTubers et Exatlon USA

Parallèlement à l’expulsion et à la suspension de plusieurs athlètes au cours de la cinquième saison d’Exatlon United States, quelque chose d’autre se passait et c’était tout aussi intense et complexe, une prétendue “guerre sans quartier” entre un groupe de youtubers experts et d’instagramers connaissant Exatlon USA et la production du programme, qui, selon ces fans, leur interdirait de publier des informations sur ce qui se passerait dans les coulisses de cette cinquième saison.

La rupture de contrat était-elle due à une fuite d’informations?

Mais maintenant, ce sont précisément ces YouTubers qui, à travers leurs différents canaux et en l’absence d’informations officielles précises, développeraient des hypothèses sur ce qu’aurait réellement été cette infraction grave qui conduirait à l’expulsion de Denisse Novoa et Frank Beltre, en parallèle à la suspension de six athlètes de la compétition.

Le YouTuber JacoJRx2, dit une théorie intéressante dans l’une de ses dernières vidéos, intitulée “Big Lie”, où il laisse entendre que le public d’Exatlon United States aurait été trompé, et précise que la désormais célèbre “rupture de contrat” ​​aurait pu être en raison d’une fuite massive d’informations sur ce qui se passait à l’intérieur des sables de la République dominicaine, soulignant que depuis la sanction stricte, les spoilers et les informations sur ce qui se passera au cours de la semaine ont ralenti violemment.

Dans cette vidéo révélatrice, le commentateur fait un calcul et assure également qu’Exatlon United States devrait disposer d’environ deux mois et demi de durée, depuis le début des Jeux Olympiques, et il estime que la programmation entrerait dans un conflit d’horaire.

Reste à attendre de savoir ce qui va se passer dans la compétition au fil des jours afin de savoir comment chaque équipe va évoluer dans cette cinquième saison, qui pourrait être accusée de tout, moins ennuyeuse.

