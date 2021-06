EXATLON 5 USA : La Team Famosos est-elle en difficulté ?

Telemundo Viviana Michel fait partie de l’équipe Famosos d’Exatlon USA.

Le programme de compétition du réseau Telemundo, Exatlon États-Unis, est dans une étape cruciale, où nous sommes déjà à quelques jours de rencontrer les guerriers qui ont atteint les huitièmes de finale, et où les controverses semblent, au moins dans la majorité, avoir été laissées derrière, sans laisser de côté les événements jamais vus qui se sont produits dans cet épisode, comme l’expulsion et la punition de plusieurs athlètes.

EXATLON USA : Attendez-vous à l’inattendu

Après plusieurs semaines avec Team Contendientes traversant différentes situations difficiles (un grand nombre de blessures, leur athlète le plus fort expulsé), les Bleus semblent avoir trouvé la lumière et le point faible de Team Famosos, qui, bien qu’ils aient commencé la compétition très bien assemblés , il a perdu des forces et cela est devenu évident juste avec la sanction de deux de ses hommes les plus forts ; Jacobo García et Jeyvier Cintrón, restés hors circulation pendant sept jours de compétition, à un moment où tout semble avoir radicalement changé pour leur équipe.

L’équipe Famosos est-elle en difficulté ?

Mais apparemment, tout indique que l’équipe rouge continuerait sa séquence de défaites contre certains concurrents avec un nouvel air grâce aux renforts récemment arrivés, mais ils leur ont donné l’injection de dextérité et de concentration dont ils ont besoin pour réussir, pas en vain ils ont a remporté plusieurs prix importants, et ils continuent d’envoyer la Team Famosos à l’élimination, c’est une étape décisive de la compétition !

C’est l’autorité dans tout ce qui concerne Exatlon États-Unis, Keyla : La Reyna de los Spoiler, qui a laissé la preuve que la perception du public sur l’équipe rouge et sa détérioration des performances n’est pas seulement cela, et qu’en effet, le Les célébrités sont très floues, à tel point qu’elles ont attiré l’attention de l’équipe de production.

Sur son profil public Facebook, Reyna De Los Spoiler Exatlon USA, la jeune fille a fait, après plusieurs semaines d’absence, une session live, où elle a un peu révélé ce qui se passe avec les rouges. Keyla a assuré qu’ils ne s’entraîneraient plus et qu’ils étaient extrêmement désintéressés par la compétition.

A ce propos, Keyla a indiqué : « En ce moment, les Célèbres sont tout aussi mauvais que ce qu’on voit à la télévision », et a déclaré que contrairement à ce que disent les adeptes de la compétition sur les réseaux sociaux, ils devraient « arrêter de blâmer la production », car de ce côté ils font tout leur possible pour inciter l’équipe à revenir à son approche pro-compétitive.

En fait, quelque chose de curieux que Keyla a souligné dans sa session en direct est un message que la journaliste américaine d’Exatlon, Chelly Cantú, a laissé sur son profil Instagram, où elle a assuré que “parfois des situations lui échappaient”. Désormais, nous recherchons le post de Chelly sur son profil, mais elle semble l’avoir supprimé. Autre détail très important qu’ils ont révélé, c’est que la production songerait à nouveau à punir un autre athlète, qui s’ajouterait à la liste grandissante de cette cinquième saison.

La supposée nouvelle athlète qui serait sanctionnée, est plus précisément une femme de la Team Famosos. Ne manquez pas cette vidéo, qui explique un peu plus en détail toutes les révélations importantes :

