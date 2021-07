EXATLON 5 USA : L’ancien champion revient à la compétition ?

Telemundo

Malgré le fait que la cinquième saison d’Exatlon États-Unis est déjà presque terminée, quelque chose qui n’a pas changé depuis son début en janvier dernier, ce sont des rumeurs différentes qui, dans de nombreux cas, ne sont que cela, mais dans d’autres, elles deviennent des réalités dans lesquelles elles ont créé un précédent. une saison qui restera dans l’histoire.

Une saison inédite

Il ne fait aucun doute que la cinquième saison d’Exatlon États-Unis a été très différente de tout ce que nous savions, avec des sanctions, des expulsions, une liste interminable de blessés et plus encore, qui ont transformé ce présent épisode en un aimant de rumeurs et de spéculations différentes. sur chaque situation qui a été réalisée.

La rumeur la plus récente qui enflamme les réseaux sociaux est qu’apparemment la participante Mirna Almada, de la Team Contendientes, se retrouverait en train de subir une grave blessure qui l’aurait forcée à quitter la compétition, qui désormais, en temps réel, serait seule avec la participante Ana Parra, pour la Team Azul, provoquant ainsi une crise dans l’équipe, et donc, dans la compétition.

Jouer

DERNIÈRE MINUTE EXATLON ÉTATS-UNIS, CHAOS À EXATLON, BESOIN D’UN REMPLACEMENT URGENT, ANA RESTE SEULEMENT L’HEURE DERNIÈRE EXATLON ÉTATS-UNIS, CHAOS À EXATLON, BESOIN D’UN REMPLACEMENT URGENT, ANA EST SEULE2021 : 07-23T15 : 00

Selon cette vidéo, gracieuseté du portail des fans de Movies MV, un combat pour la permanence a été enregistré en temps réel que l’équipe bleue a perdu et a conduit à affronter deux femmes fortes, Wilmarie Negrón et Mirna Almada. De là, Wilmarie est vaincu et Mirna doit quitter la compétition en raison d’une blessure grave qui ne s’améliore apparemment pas.

Malgré cela, et que vraisemblablement le présentateur Frederik Oldenburg aurait assuré qu’à ce stade plus aucun athlète ne pourrait s’inscrire juste un mois avant la compétition, il est possible qu’un athlète très reconnu et très apprécié d’Exatlon États-Unis, se joigne à la dernière minute dans les arènes féroces de la réalité sportive.

Comme vous l’entendez, bien que cette théorie ne soit pas confirmée, plusieurs portails de fans assurent que ce serait une stratégie de la production d’Exatlon États-Unis de terminer le programme avec des audiences élevées en ajoutant à la compétition la gagnante de la deuxième saison, Valeria Sofía Rodríguez, qui porte le surnom de “La Rebelde”, et à l’époque elle l’a emporté contre “El Tarzán” Jacobo García, se couronnant ainsi vainqueur. Ne manquez pas cette autre vidéo avec plus d’informations :

Jouer

VALERIA SOFÍA CONFIRME SON RETOUR REMPLACE MIRNA EXATLON ÉTATS-UNIS2021-07-23T16:37:42Z

Cette théorie pour le moment n’est pas confirmée et, selon les adeptes, cela ne semblerait pas très exact, car il a déjà été assuré qu’à ce stade de la compétition, les renforts ne peuvent pas entrer pour diverses raisons, parmi lesquelles le fait que les dernières semaines sont approche. , et aussi le nombre d’incorporations est déjà plus que dans toute autre saison d’Exatlon États-Unis. En plus de cela et selon les règles Exatlon, après

A ce sujet, les adeptes de la compétition n’ont pas tardé à commenter la vidéo : “Mais ce n’est pas juste puisque Valeria a eu son championnat et d’autres bleus qui sont aussi bons et méritent de revenir pour ce trophée et je suis du équipe rouge.” Tandis que d’autres ont assuré qu’« en aucun cas » un renfort n’entrerait car ils auraient déjà assuré que celui qui quitte la compétition, ne reviendra pas.

Quoi qu’il en soit, nous espérons que Mirna Almada s’améliorera et pourra continuer sur la voie de la grande finale de la compétition la plus féroce de la planète.

Exatlon États-Unis maintenant même

Plus Exatlon France

