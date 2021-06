EXATLON 5 USA : Les blessés ne voulaient-ils pas revenir ?

Telemundo Horacio Gutierrez Jr

Il y a un facteur qui a joué un rôle de premier plan dans la cinquième saison du programme de compétition Exatlon États-Unis. Il s’agit de blessures, que depuis le début de la réalité sportive réussie du réseau Telemundo, nous avons vu comment cela a diminué les rêves de plusieurs athlètes, et les a même forcés à partir pour se concentrer sur leur récupération.

Tout a commencé avec le concurrent de l’équipe Contendientes Andrea Nerio, qui, après un coup dur sur le circuit de la plage, a dû quitter la compétition, et à partir de ce moment-là, le train des blessés ne s’est jamais arrêté, de l’athlète surnommé « La machine de Tampa » Mack Roesch, Cesar Castro et bien d’autres, les coups durs de la cinquième saison d’Exatlon USA ont été aussi constants que la concurrence elle-même, ne montrant aucun signe d’arrêt.

Le dernier blessé

Le dernier train de blessures a fait sensation dans les deux équipes, car les athlètes font partie des équipes rouge et bleue. Dans le cas des prétendants, il y a Horacio Gutierrez Jr. et pour le célèbre, deux des dames fortes : Norma Palafox et Viviana Michel, qui finalement, après plusieurs jours de repos, ont été prévenues par le présentateur du concours, Frederik Oldenburg. , qui selon les indications médicales serait déjà prêt à retourner sur les sables féroces de la République dominicaine.

Cette vidéo, gracieuseté du portail pour les fans de tout ce qui touche à Exatlon États-Unis, ShowTalking, raconte tout ce qui s’est passé le dernier jour de la compétition :

Ici, il est laissé pour preuve qu’à ce stade de la compétition, il ne fait aucun doute que la fatigue commence à prendre le devant de la scène non seulement sur le plan physique, mais sur le plan émotionnel, dans une saison inhabituellement longue qui dépasse déjà six mois, et où l’arrivée éventuelle de nouveaux renforts est attendue.

Du côté d’Horacio Gutierrez Jr. Il a été l’athlète le plus absent pour se remettre d’une blessure à l’épaule. Et dans la vidéo que nous partageons, ils soulignent qu’au moment de l’avertissement d’Oldenburg, l’émotion visible de Viviana Michel et Norma Palafox pouvait être vue, alors que leur équipe diminuait les performances car toutes deux étaient blessées, uniquement avec Nathalia Sánchez de la partie des femmes et avec une inégalité évidente chez les Célèbres, qui à leur arrivée ont déjà remporté un juteux prix en argent pour leur équipe, mais l’histoire n’était pas la même avec Horacio.

Dans la vidéo, ils assurent qu’Horacio Gutierrez Jr n’a montré aucun geste émouvant pour retourner à Exatlon aux États-Unis. En fait, ils révèlent que lorsque Frederik Oldenburg a fait son annonce, l’impression de Gutierrez était évidente et apparemment pas agréable.

À ce sujet, les fans et adeptes du portail des fans n’ont pas tardé à commenter, assurant que cette opinion sur Horacio ne serait pas adéquate : « Il n’invente pas Horacio, il ne s’est pas senti ennuyé, au contraire ils doivent rivaliser pour son performance”, a déclaré un adepte, tandis que d’autres ont déclaré qu’Horacio avait eu trop de temps pour guérir une blessure, comme cela s’est produit avec Andoni García.

La vérité de tout cela, c’est qu’Horacio Gutierrez Jr est déjà de retour dans l’arène, comme Norma et Viviana, ce qui met la concurrence, encore une fois, à armes égales.

Bienvenue aux guerriers !