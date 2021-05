EXATLON 5 USA: les duels internationaux sont de retour

Telemundo Viviana Michel fait partie de la Team Famosos à Exatlon USA.

La cinquième saison d’Exatlon USA n’a pas été loin du drame qui va des expulsions brusques, des suspensions, de nombreuses blessures, des athlètes qui ont traversé des moments familiaux difficiles et plus, mais elle a aussi été le théâtre de duels de crises cardiaques et de triomphes qui ont marqué histoire. Ce cinquième opus sera mémorable.

Duels internationaux

Depuis le début d’Exatlon United States, le public a assisté aux soi-disant “duels internationaux”, duels entre différentes éditions d’Exatlon, rappelons que plusieurs sont enregistrés dans la même région de la République Dominicaine: Exatlon USA, Exatlon Mexico, Exatlon Hungary et Exatlon Romania ont lieu sur l’île des Caraïbes.

De plusieurs éditions à ici, ces duels auraient cessé d’avoir lieu et les raisons n’ont jamais été expliquées en particulier, mais cela semble sur le point d’être terminé puisque tous les détails sont en train d’être affinés pour que les athlètes des différentes livraisons d’Exatlon mesurent des forces dans le sables féroces de la République dominicaine.

Tout serait prêt pour le retour des duels

Le portail YouTube pour les fans Top Videos, assure dans l’une de ses dernières publications que tout serait prêt pour le retour des duels, l’un des jours préférés des fans de la compétition, mais que dans ce cas, il serait parmi les meilleurs athlètes de la quatrième saison d’Exatlon México, qui vient de se terminer en mars dernier, face aux athlètes actuels de la cinquième saison de la compétition.

Dans Top Videos, ils soulignent que du côté des athlètes mexicains, cette journée serait mémorable, avec la participation du champion Matty Álvarez ou encore Evelyn Guijarro, deux guerriers qui ont laissé leur empreinte indélébile sur les circuits. Du côté des messieurs, la participation de David «La Bestia» se démarque, qui est déjà complètement remis de sa blessure et de son opération chirurgicale.

C’est pourquoi, à partir du portail Top Videos, ils suggèrent qu’Exatlon United States devrait aller avec toute l’attention prête à gagner, car du côté du Mexique, il y a une artillerie très lourde qui irait déterminé à atteindre la gloire dans l’éventuel combat sportif contre son voisin du pays.

Quelque chose d’intéressant qu’ils commentent ici, c’est que ce ne sera pas un seul circuit, mais plutôt une sorte de “mini-tournoi”, (tout à fait dans le style des Seasons qui se sont déroulés lors de la quatrième saison, mais pour des raisons complètement différentes). Un autre détail qui pourrait être très intéressant est que officieusement le portail commente qu’il y aurait d’autres pays confirmés mais que cela ne serait pas encore assuré. On ne sait pas non plus si les athlètes concourront en équipe ou si chacun défendra des points individuellement.

Un autre détail important que la vidéo met en évidence est qu’il y aurait huit athlètes confirmés pour ce duel international au Mexique, ils seraient: Matty, Evelyn, Doris, La Bestia, Keno, Aris Kazaes et Jouseff, tous avec un record prouvé de victoires à l’intérieur. la concurrence et une très haute performance sur la table. Une autre chose qu’ils soulignent dans Top Videos est que la raison pour laquelle ces duels n’avaient pas eu lieu est que le présentateur d’Exatlon Mexico et l’ancien présentateur d’Exatlon United States ne s’entendaient pas du tout, mais comme il y a un nouveau pilote, déjà le situation serait résolue.

Ne manquez pas la vidéo avec toutes les informations en détail ici!

Nous sommes prêts pour un autre duel international!

