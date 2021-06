EXATLON 5 USA : Les femmes font-elles semblant de se blesser pour se reposer ?

Telemundo Viviana Michel fait partie de l’équipe Famosos d’Exatlon USA.

La cinquième saison du programme de compétition d’Exatlon États-Unis est à ce stade où tout est défini et chaque athlète décide de ses prochaines stratégies sur le chemin des huitièmes de finale, où tout faux pas peut tout décider et où rien ne peut être tenu pour acquis. , nous nous rapprochons de plus en plus de la rencontre des deux gagnants !

Une édition atypique

Ce n’est un secret pour personne que la cinquième édition du programme préféré de la famille hispanique aux Etats-Unis, Exatlon, a été très particulière, avec d’innombrables blessures, des athlètes expulsés, suspendus et sanctionnés, et surtout, de nombreux mois de compétition, la bataille actuelle a représenté un rétro sans pareil pour chaque athlète, où la fatigue commence à jouer un rôle prédominant entre chacun de ces guerriers des deux équipes.

Nous avons déjà vu que le renfort des concurrents arrivés il y a quelques jours, Andoni García, après quelques jours de triomphes imparables, a eu une blessure qui a réduit sa participation pendant plusieurs jours, mais il est déjà de retour en donnant tout dans les arènes, mais maintenant, apparemment, les femmes auraient remarqué et se seraient retrouvées à copier des stratégies pour rester à long terme.

Les femmes feignent-elles de se blesser pour se reposer ?

Les réseaux sociaux battent leur plein avec les derniers événements d’Exatlon États-Unis. Dans le profil des fans, Movies MV, qui partage toujours toutes les informations liées à la compétition, a partagé un message qu’un suiveur anonyme aurait laissé et qui est présumé faire partie de la production de l’émission, car il révèle toujours des détails qui finissent par être vrai, dans le texte, cette personne a dit ce qui suit : “A norma et Viviana les ont mis au repos en feignant de se blesser.”

Bien que cela n’ait pas été vérifié jusqu’à présent, il est frappant de constater que la blessure apparente de la chasseuse de l’équipe Famosos, Viviana Michel, a déjà été réalisée, et on s’attend à voir ce qui se passerait avec Norma Palafox, bien que dans différents portails de divertissement. s’assurer qu’en temps réel, le joueur de football serait également blessé.

Ne manquez pas la vidéo ici avec plus d’informations sur cette éventuelle nouvelle stratégie des femmes de l’équipe Famosos à Exatlon États-Unis :

Jouer

VidéoVidéo liée à exatlon 5 usa : les femmes font-elles semblant de se blesser pour se reposer ?21-06-11T14 : 48 : 02-04 : 00

Nombreux ont été les commentaires concernant ces éventuelles blessures, puisque les partisans des deux équipes se sont joints à un seul appel concernant les progrès que fournissent les derniers renforts qui ont rejoint la compétition, par Team Famosos : Jorge Hugo Giraldo , et Dania Aguillón, et pour les concurrents, Andoni García et Wilmarie Negrón, qui ont en commun d’avoir donné à leur équipe l’injection nécessaire pour avancer solidement dans la bataille sportive.

Les abonnés n’ont pas tardé à commenter cela. “Quand ils parlent de cet ANDONI en finale, mon sang prend, comme s’il arrivait il n’y a pas un mois, ce serait le plus gros piège télévisé, je ne comprends toujours pas comment ils ont forcé ce gars recommandé par Cheli, ils l’ont fait ce qu’ils ont de cher avec le célèbre, c’est déjà bien d’abuser. Je suis fou parce que ça se termine et qu’ils mettent sur un bon programme pour le public qui est un vrai programme, pas du favoritisme pour des promesses passées. Et s’ils recommencent, qu’ils soient de nouveaux candidats ». C’était le message accablant d’un suiveur.

D’autres ont évoqué la supposée pause pour les femmes de la Team Famosos. « Bon là tout le monde s’est reposé celui que j’ai vécu et Palafox le fait ce n’est pas grave. Palafox leur est arrivé à tous et il ne s’est jamais reposé et j’ai vécu la même chose en bien ou en mal Jacobo et jeyvier se sont reposés. Je ne pense pas que Palafox et moi vivions faire ça. “

Exatlon États-Unis maintenant même

Plus Exatlon France

Chargement de plus d’histoires