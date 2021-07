EXATLON 5 USA : Les sportifs partent tôt ?

Telemundo Jacobo García revient dans l’équipe Famosos d’Exatlon USA.

Il n’y a plus de secrets. Nous nous rapprochons de plus en plus de rencontrer l’homme et la femme qui triompheront dans la soi-disant « compétition la plus féroce de la planète », Exatlon États-Unis, qui après une cinquième saison longue et controversée, se terminera dans environ six semaines.

Ces derniers jours, nous avons vu à travers les écrans de Telemundo comment les compétitions deviennent de plus en plus intenses, les prix plus convoités et les compétences des athlètes beaucoup plus puissantes, car ils ont tous un désir commun, d’atteindre cet objectif. tout sera défini et pour la première fois dans l’histoire de la réalité, nous rencontrerons les hommes et les femmes vainqueurs.

Les athlètes partent tôt?

La cinquième saison d’Exatlon États-Unis n’a pas échappé aux rumeurs sur les réseaux sociaux qui ont spéculé sur les raisons possibles des sanctions et expulsions que nous avons vues il y a quelques mois, démissions, frictions entre athlètes et bien plus encore, mais maintenant l’histoire en est un autre et plusieurs portails de fans indiquent que plusieurs athlètes devraient quitter la compétition avant d’être éliminés.

Différentes sources assurent que, comme c’est logique et déjà dans leurs dernières semaines, un par un les athlètes qui restent commenceront à partir après avoir été vaincus dans les duels pour la permanence, mais il y en aurait qui partiraient avant l’heure en raison de supposés engagements.

Le portail YouTube JacoboJRx2 assure que, selon ce que l’autorité assure dans tout ce qui concerne la compétition “Keyla: The Queen of Spoilers”, Jacobo García, “El Tarzán de las Arenas” de l’équipe Famosos, serait sur le point de quitter les sables féroces d’Exatlon America.

Dans cette vidéo, ils indiquent que García serait impatient de revenir avec sa partenaire Dayleen Santana, également une ancienne participante d’Exatlon aux États-Unis et leur petit bébé, Ezra, né pendant que Jacobo était en compétition et n’était autorisé à aller qu’à être avec lui pendant une semaine.

Il y a un point très important dans le clip de JacoboJRx2, et c’est que même si six semaines semblent être une période très courte, avoir été loin de son partenaire à un moment aussi important depuis le début de cette année pourrait avoir un lourd impact émotionnel. , facteur déterminant dans la supposée « démission » de Jacobo.

D’autre part, d’autres athlètes très bien placés pour les derniers jours d’Exatlon États-Unis, sont les Famosos Jeyvier Cintrón et Norma Palafox par les Famosos, tous deux très bien placés dans le tableau des performances et concentrés sur la victoire. Et du côté du Team Contendientes se trouvent « Vaquero » Kelvin Noeh Renteria et Ana Parra qui, très régulièrement, ont continué à marquer des points pour leur équipe, et le feront bientôt pour eux-mêmes dans l’étape individuelle.

Sur cette question qui entoure Jacobo, les followers n’ont pas tardé à lui envoyer des messages positifs : « Si Jacobo veut aller voir son bébé et sa famille, qu’il le fasse. Excellent athlète, camarade, humble. Un enfant est le plus beau prix que Dieu nous donne et ils ont besoin de grandir avec leurs parents car ils grandissent trop vite. QDB à Jacobo et à toute sa famille. 🙏🙏🙏🇵🇷🇵🇷🇵🇷 “C’était l’avis d’un fanatique.

Quoi qu’il en soit, ce départ présumé de Jacobo n’est pas confirmé, même si, dans l’affirmative, il ne fait aucun doute que Tarzan est déjà un champion.

Vas-y, Jacobo !

