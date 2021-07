EXATLON 5 USA : Les sportifs perdent-ils leurs cheveux ?

Telemundo Jeyvier Cintron fait partie de la “Team Famosos”

La cinquième saison de l’émission de téléréalité sportive diffusée sur le réseau Telemundo, Exatlon États-Unis, fait déjà face à la grande finale. Un moment où tout est décidé, et où chacun des athlètes qui restent à tout donner dans les arènes féroces, est prêt à se mesurer et à démontrer de quoi il est fait, afin d’être sacré vainqueur et vainqueur d’un édition particulière, longue, et surtout très controversée.

Expulsé, puni et blessé

Lorsque nous mentionnons cet épisode, comme particulièrement long et controversé, nous voulons dire que c’est précisément dans celui-ci que se sont déroulées différentes situations sans précédent, qui ont mis la concurrence à l’épreuve et ont même poussé les fans à remettre en question de nombreux choses.

Par exemple, les longues files d’athlètes blessés, plus que jamais dans l’histoire d’Exatlon États-Unis, ont arrêté le chemin de plusieurs des guerriers, et ont amené différents renforts à rejoindre la compétition, certains même à un stade où ils n’ont pas obtenu habitué, générant toutes sortes de réactions sur les réseaux sociaux de la part des fans.

En plus de cela, les expulsions et les sanctions de différents athlètes des deux équipes continuent à ce jour de provoquer beaucoup de conversations partout, car il n’y a pas de causes officielles connues encore plus qu’il s’agissait d’une “violation des règles” et du contrat qu’ils ont signé. au début de la soi-disant « concurrence la plus féroce de la planète ». De plus, au cours de la cinquième saison, il y a eu la mort d’une personne liée aux athlètes. C’était la mère de l’ancien membre du Team Contendientes, Martín Keuchkerian, ce qui s’était déjà produit avec l’une des favorites de cette édition, Norma Palafox.

Problèmes de santé en Exatlon États-Unis?

Comme si cela ne suffisait pas, il semble maintenant qu’une épidémie de santé hanterait les arènes de la cinquième saison d’Exatlon United States. Pendant plusieurs semaines, les portails de fans ont commencé à remarquer que l’athlète membre de l’équipe Contendientes, Horacio Gutierrez Jr, manquerait de cheveux.

Ensuite, selon différentes sources apparemment proches de Gutierrez, cela serait dû à une tache de naissance que possède l’athlète. Apparemment, maintenant plus d’athlètes connaîtraient le même problème, une perte de cheveux prononcée qui serait déjà perceptible parmi les adeptes du programme.

Les commentaires des différents adeptes ne se sont pas fait attendre, assurant qu’il ne s’agit que d’une situation mineure et de rien à craindre, mais que les portails génèrent très probablement de fausses rumeurs. Cela a été dit par un adepte: “Sainte Vierge en parlant de perte de cheveux il n’y a pas de contenu, cela se voit de loin à la fois pour Jeyvier et Horacio qui avaient des sutures depuis un certain temps et quand cela arrive les cheveux ne poussent pas dans cette zone, mon cher .

Un autre fan indique que dans le cas de Cintrón, ce serait aussi une marque : « Jeyvier depuis qu’il est venu en exatlon a cette marque sur la tête, apparemment c’est une partie avec saturation et c’est pourquoi la marque reste et ses cheveux ne le font pas. sortir dans cette zone.”

Quoi qu’il en soit, nous espérons que tous les athlètes se portent bien et sont prêts à continuer à Exatlon USA en route vers la grande finale.

Exatlon États-Unis maintenant même

