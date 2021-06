EXATLON 5 USA : Les sportifs veulent-ils démissionner ?

Telemundo Jeyvier Cintron fait partie de la “Team Famosos”

Depuis le 26 janvier dernier, la cinquième saison du programme de compétition d’Exatlon États-Unis a connu des moments très importants qui ont marqué un avant et un après l’émission de téléréalité sportive, connue par les fans sous le nom de « La compétition la plus féroce de la planète ».

Blessés, expulsés, suspendus et sanctionnés, même des sportifs qui ont vécu la mort de leurs proches tandis que d’autres sont devenus parents, nul doute que les sportifs participant à Exatlon Etats-Unis ont vécu toutes les émotions possibles, en une saison qu’elle a été prolongé plus que nécessaire, et au vu d’éventuels nouveaux renforts qui seraient à venir, il semble que nous ayons encore besoin de connaître le vainqueur.

Les athlètes veulent arrêter?

Un commentaire devenu courant, compte tenu de l’arrivée des renforts il y a moins d’un mois, c’est qu’il est injuste pour les athlètes qui sont restés dans la compétition depuis janvier dernier, qui sont déjà fatigués, le temps sans leurs familles, et tant de facteurs typiques d’une lutte aussi extrême, commencent à avoir un effet sur leurs performances respectives, tandis que ceux qui les rejoignent plus récemment sont frais et avec de nouvelles perspectives, prêts à mesurer leurs forces.

Récemment, Jeyvier Cintrón lui-même, l’un des participants les plus forts de l’équipe Famosos, a déclaré qu’il se sentait frustré par la séquence de défaites que connaît son équipe, devant certains candidats renouvelés avec l’incorporation d’Andoni García et de Wilmarie Negrón, qui depuis leur arrivée ont été maintenus de manière imparable. en récoltant des points pour son équipe et en changeant le paysage au sein de la compétition.

Mais maintenant, dans les différents portails pour les fans, il y a des informations sur les athlètes et comme ceux-ci, ils voudraient déjà abandonner la compétition parce qu’ils se sentent épuisés à cause de la longueur de la cinquième saison.

Le portail JacoJRx2 assure que l’une des raisons est que les athlètes ont baissé leurs performances car dans une compétition qui dure généralement trois mois, l’actuelle est déjà étendue à six mois, c’est-à-dire deux fois, sans même avoir de date possible pour finaliser .

Dans JacoJRx2, ils font une analyse intéressante où ils incluent qu’ils sont pour la plupart les Célèbres, qui ont déclaré qu’ils ne se sentent plus bien dans la compétition. Ils exposent également le cas de Jacobo García, devenu père pendant la compétition, et n’a pu partager que quelques jours avec son bébé, mais ils indiquent également que dans le cas de Jacobo, le triomphe serait décisif pour le bien -être de son petit futur.

Ils soulignent également que récemment la compagne de Jacobo, Dayleen Santana, a assuré dans une interview qu’elle attendait son mari pour le mois d’août, ce qui indiquerait qu’il est toujours porté disparu, et c’est une période considérable qui est très compliquée pour athlètes qui fondent une famille.

Sur ce, les adeptes du portail n’ont pas tardé à s’exprimer : « J’imagine qu’ils doivent être anxieux car ils ne peuvent pas voir leurs proches aussi longtemps et encore plus s’ils sont en cabine depuis longtemps, il faut qu’ils soient trop fort mentalement pour ne pas se décourager et être bien émotionnellement, et d’après ce que tu dis sur les prix, les rouges ont gagné beaucoup plus les bleus n’ont eu que quatre bonnes semaines et ça fait 5 mois de compétition les rouges ont gagné 3 planches de lingots et de plus les bleus n’ont pas gagné pas d’exapoint.” Dit cet adepte.

La vérité est qu’il faut applaudir ces guerriers qui ont tout donné pour réussir une compétition aussi difficile.

Allez-y, les gars !

