EXATLON 5 USA : Où est Frederik Oldenburg ?

Il y a quelques jours, nous avions fait part à la presse qui parcourait les réseaux sociaux de l’absence présumée du présentateur de la cinquième saison d’Exatlon États-Unis, Frederik Oldenburg, qui aurait laissé les enregistrements de la compétition pendant une semaine avec des allées et venues inconnues, ce qui aurait généré beaucoup d’intrigues quant à savoir si le journaliste sportif et voix du programme de compétition présentait une situation d’urgence qui l’éloignait des soi-disant «arènes les plus féroces de la planète», en République dominicaine.

Avant d’entrer dans le vif du sujet, rappelons-nous qui est Frederik Oldenburg, et ce qu’il représente pour Exatlon États-Unis. Oldenburg est un visage connu sur les écrans de Telemundo, car avant de participer à la compétition réussie, il a été présentateur et journaliste à la source sportive, couvrant des événements importants, tels que les Coupes du monde, les Jeux olympiques et plus encore.

Sa première rencontre avec Exatlon États-Unis a eu lieu au cours de la quatrième saison du programme de compétition, lorsque le présentateur de l’époque Erasmo Provenza a été infecté par COVID-19, victime d’une épidémie massive qui a été ressentie chez plusieurs athlètes, principalement des concurrents de l’équipe et des membres du production.

Au vu de la situation en Provence, Frederik a rejoint la compétition pendant plusieurs semaines et c’est là que les fans ont rencontré le jeune homme qui, à la suite de la démission inattendue de l’ancien présentateur, est devenu le visage officiel et la voix dans commande de l’émission de défi passionnante dans sa cinquième saison.

Où est Frederik Oldenburg ?

Récemment, différents portails de fans ont signalé l’absence de Frederik Oldenburg dans les arènes de la République dominicaine. Selon les informations partagées, le journaliste serait sorti pendant une semaine, au cours de laquelle les enregistrements d’Exatlon États-Unis en temps réel ont été suspendus, mais qu’Oldenburg était déjà de retour et ils auraient repris la routine habituelle.

Selon le portail des fans de YouTube, Movies MV, qui partage toujours des informations pertinentes et précises sur ce qui se passe dans le programme du concours, Oldenburg aurait en effet quitté la République dominicaine, dans le but de prendre des vacances de plusieurs jours, ce qui aurait donné athlètes la possibilité de prendre une pause bien méritée, dans une cinquième saison beaucoup plus longue que n’importe laquelle des éditions précédentes.

D’après cette vidéo, ils auraient pu savoir où se trouvait temporairement Oldenburg grâce à un fan anonyme qui révèle toujours des informations. Dans la vidéo, ils soulignent que cette théorie, bien qu’elle ne soit pas encore confirmée, a beaucoup de sens car on ignore encore ce qui s’est passé avec la phrase de Mirna Almada en temps réel, et aussi, comme nous l’avons déjà commenté, cela donnerait aux guerriers le repos bien mérité plus tard, jours de haute tension au sein d’Exatlon aux États-Unis.

La « compétition la plus féroce de la planète » se poursuit à une étape cruciale où nous nous rapprochons de plus en plus de la rencontre de l’homme et de la femme qui deviendront les gagnants d’un concours vraiment sans précédent.

Force, champions !

