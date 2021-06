EXATLON 5 USA : Pas d’élimination le 20 juin ?

in

Quelque chose a confirmé la cinquième saison du programme de compétition Telemundo, Exatlon États-Unis, et c’est que nous devons apprendre à nous attendre à l’inattendu car juste au moment où nous pensons que quelque chose va se passer et que toutes les conditions sont en place, les perspectives changent et tout le monde est à la maison, ils sont surpris. Nul doute que des millions d’émotions ont été les protagonistes de cette édition !

Et bien sûr, tout cela augmente lorsque l’on se rend compte que nous ne sommes qu’à quelques semaines de l’étape finale, où chaque athlète commence à prendre des décisions qui pourraient changer son destin dans les arènes, et donc, sa vie pour toujours. . Rappelons que la cinquième saison d’Exatlon États-Unis est déjà entrée dans l’histoire, entre autres, pour des prix qui totalisent plus d’un million de dollars, ceci sans compter la récompense finale que recevront les hommes et les femmes qui en seront les gagnants.

Pas d'élimination le 20 juin ?

Quelque chose qui a laissé tous les fans d’Exatlon États-Unis pensifs, dans les deux équipes, c’est que le vendredi 18 juin, malgré le fait que pendant des semaines nous soyons habitués à la redoutable “peine”, les athlètes se sont affrontés pour des avantages, ce qui a laissé entendre que il n’y aurait pas un athlète “condamné” pour le combat pour la titularisation de dimanche. Ce qui nous amène à nous demander : Y aura-t-il élimination ?

Selon différents portails pour les fans qui partagent toujours des informations de première main, tout indique que le 20 juin il n’y aurait pas d’élimination, mais au contraire, ce serait un dimanche spécial avec de nombreux prix spéciaux pour les athlètes, où ils concourront pour un type moto scooter, une moto à quatre roues et un véhicule de dernière génération, mais il reste à voir si en fait, deux athlètes s’affronteront dans une lutte pour la permanence qui déciderait qui n’a plus de rêves de continuer dans la soi-disant « concurrence la plus féroce de la planète ».

Fête des Pères chez Exatlon États-Unis

Ce qui serait parfaitement logique, c’est qu’avec les fabuleux prix du dimanche 20 juin prochain, la production Exatlon États-Unis aurait décidé de n’éliminer aucun participant, car nous nous souvenons que tous les athlètes qui sont encore en compétition, passent la fête des pères loin de leurs proches et même de leurs propres enfants. Tout pour réaliser le rêve de réussir le difficile défi télévisuel.

Dans la cinquième saison d’Exatlon États-Unis, sans avoir toute l’équipe de production, et ceux qui rendent le programme possible dans les coulisses, parmi les athlètes il y a trois parents qui passeront ce dimanche 20 juin prochain sans leurs enfants, ils sont : Dave Sappelt, le joueur de baseball de la Team Famosos, le premier “Tarzan”, Jacobo García, qui en fait, s’est absenté quelques jours d’Exatlon pour rencontrer son bébé qui est né alors qu’il est en compétition, et enfin, le Espagnol des Participants, Andoni García, qui partage constamment des photos avec son petit sur les réseaux sociaux.

