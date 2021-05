EXATLON 5 USA: Pourquoi Norma Palafox est-elle bouleversée?

Telemundo Norma Palafox fait partie de la Team Famosos à Exatlon USA.

Les semaines passent dans le programme de compétition Exatlon United States et avec l’excitation de chaque circuit, la tension entre chaque participant des deux équipes, célèbre et en compétition, augmente de plus en plus, car tout comme tout change d’une seconde à l’autre, le triomphes et défaites aussi, et la couleur qui est en place aujourd’hui, demain peut être vaincue, c’est la vraie constante dans Exatlon, il faut apprendre à s’attendre à l’inattendu.

Les séquences de victoires de la cinquième saison d’Exatlon United States

La cinquième édition du programme de compétition a été vraiment sans précédent, avec une série de sanctions et d’expulsions, de mouvements brusques et de renforts inattendus qui ont généré toutes sortes de réactions parmi les fans, mais nous sommes déjà habitués à la séquence de victoires et des défaites souvent douloureuses qui affligent les équipes.

Bien que les Contestants n’aient pas gagné depuis plusieurs semaines dans les circuits de la République Dominicaine, la suspension pour une semaine de deux des hommes forts du Team Famosos, Jacobo García et Jeyvier Cintrón, aurait tout changé, les triomphes imparables du Team Rojo qu’ils ont diminués et avec cela leurs esprits, ce qui a soulevé certaines tensions entre leurs membres.

Pourquoi Norma Palafox est-elle bouleversée?

Une participante que nous avons vue comme victime de ses émotions était Norma Palafox, qui récemment, alors que Nathy s’est arrêtée au milieu du circuit parce qu’elle se sentait frustrée au préalable par le peu de performances qu’elle avait. Pour cette raison, dans l’aperçu, nous voyons Palafox lui envoyer le message suivant: “Si vous allez gagner, ou si vous allez perdre, vous devez le faire mais bon!”

Selon différents portails de fans, ce ne serait pas seulement Norma qui assumerait le rôle de leader contre une équipe vaincue. Aussi Dave Sappelt se serait retourné pour pousser l’équipe à réaliser plus de triomphes car, après s’être senti imparable, la situation a changé après les suspensions et maintenant ce sont les Bleus qui mènent le relais dans une compétition de plus en plus inattendue.

Dans la vidéo que nous allons partager, ils indiquent clairement que même si dans sa forme cela semble fort, il est vital que Norma Palafox maintienne cette attitude à un moment où son équipe semble abandonnée, car il est important de tout quitter. dans les arènes féroces avec le seul objectif de continuer à avancer et de se positionner finalement dans la grande finale.

Et c’est que telle a été la chaîne des réalisations de Team Contendientes, que le renfort arrivé il y a quelques jours, Andoni García, est déjà confortablement situé en haut du tableau des performances, ce qui se traduit également par la réalisation nécessaire qu’ils étaient attendant les prétendants pendant des semaines.

Ne manquez pas cette vidéo du portail de fans Madison Entertainment, qui raconte plus en détail ce que nous verrons dans les prochains jours dans le cadre de la compétition la plus féroce de la planète, actuellement à un stade vraiment crucial, où tout est en constante évolution.

