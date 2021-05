EXATLON 5 USA: Pourquoi Tavo González s’est-il excusé?

Telemundo Tavo Gonzalez a été surnommé “El León” pendant son séjour à Exatlon.

La compétition Telemundo Exatlon United States se rapproche de plus en plus de ses derniers moments, et pendant que cela se produit, l’adrénaline et les émotions sont au rendez-vous chez chaque athlète des deux équipes, qui se battent sans relâche pour atteindre la gloire dans la lutte contre la voiture de sport la plus féroce de la planète. .

Concurrents: mauvaise séquence sans fin

Contrairement à Team Famosos, l’histoire des Contenders s’est avérée beaucoup plus amère que douce. Depuis le début de la compétition, ils ont subi une série de blessures qui ont dû quitter Exatlon, leur participante la plus forte (Denisse Novoa) a été expulsée lors d’un événement sans précédent dans l’histoire de la compétition, et aucun des renforts ou remplacements qui ils sont arrivés ils ont donné la taille au niveau de leurs rivaux, donc dans le cas de l’équipe bleue, les pertes ont été plus importantes, et cela commence à être remarqué non seulement dans les performances, mais aussi dans l’humeur de chacun. un, qui malheureusement ne semble pas voir la lumière dans cette longue carrière.

Mais après tant de semaines qui se sont écoulées pleines de troubles, l’épuisement physique et émotionnel commence à gagner du terrain et cela commence déjà à être perçu lors de la réalisation des circuits, l’usure est perceptible à ce stade, dans une étape cruciale où chaque victoire ou la défaite serait vitale pour continuer à avancer dans cette course difficile pour la victoire ultime.

Pourquoi Tavo s’est-il excusé?

Octavio «Tavo» González fait partie de ces athlètes dont l’épuisement physique et émotionnel commence déjà à se faire sentir face aux circuits, presque pour la plupart sans les meilleurs résultats.

Dans l’épisode du 11 mai, on a vu les Bleus malgré tout s’entraîner sans repos, essayant de mettre leur meilleur visage face aux adversités qu’ils ont vécues au sein d’Exatlon United States, c’est là qu’Octavio González a assuré que les expériences complexes il a dû vivre cette saison, l’ont amené à repenser sa façon d’être.

À tel point qu’il a lui-même admis qu’il n’était plus “The Angry Tavo que tout le monde a vu”, demandant pardon pour son équipe car d’une certaine manière son comportement affectait la performance de chacun en tant qu’équipe, ce que nous supposons que le reste de ses coéquipiers le fera ont remercié Eh bien, en tournant cette page, chacun a pu avancer en équipe et atteindre les résultats que tout le monde attend.

Cette vidéo, gracieuseté du portail spécialisé dans tout ce qui concerne Exatlon United States, Madison Entertainment, en dit plus sur tout ce qui se passerait avec l’équipe bleue:

ILS RENFORCENT TAVO DEMANDE PARDON! RAQUEL DEFIEND RAFA – BLEU ÉPUISÉ | CHAPITRE PROGRÈS 912021-05-12T01: 53: 59Z

Pendant ce temps, la cinquième saison d’Exatlon United States se poursuit à un stade crucial, marquant l’histoire avec de nombreuses récompenses, plus d’un million de dollars et près de reconnaître l’athlète qui sera sacré vainqueur. À partir de maintenant, nous supposons que l’équipe bleue saisira cette nouvelle chance comme une opportunité de continuer avec plus de force que jamais, marquant des points et finissant par atteindre la gloire tant attendue.

