EXATLON 5 USA: Quand les athlètes expulsés partent-ils?

On a beaucoup spéculé depuis plusieurs jours sur une apparente rupture de contrat au sein des rangs des athlètes lors de la cinquième saison d’Exatlon United States. Telle serait la situation qu’il en aurait coûté à deux d’entre eux pour participer au concours et en aurait suspendu d’autres pendant plusieurs jours.

Les raisons pour lesquelles la production d’Exatlon United States a pris une mesure aussi drastique n’ont pas encore été confirmées par la source officielle, entre autres en raison de problèmes de continuité, car en temps réel il y a une différence d’environ 15 jours par rapport à ce que nous voyons sur l’écran, Ce qui est définitif, c’est que beaucoup a été dit et que la polémique, bien sûr, n’échappe pas à la soi-disant «concurrence la plus féroce de la planète».

Athlètes expulsés

Plusieurs portails de fans, dont le fameux « Keyla: The Queen of Spoilers » ont publié les noms d’athlètes qui ne font plus partie d’Exatlon United States. Chez HoyMismo, nous savions en exclusivité qu’il s’agissait de «La Pantera» de Team Contendientes, Denisse Novoa et Frank Beltre, «El Tanque» de Team Famosos. En plus de cela, il y a plusieurs athlètes suspendus dont les noms sont encore inconnus et n’ont pas pu être confirmés.

Denisse Novoa et Frank Beltre seraient déjà dans leurs villes de résidence respectives (Miami et New York, respectivement), nous supposons que sous la stricte confidentialité, jusqu’à ce que leur départ soit officiellement révélé, et les causes qui ont conduit à leur licenciement de la compétition.

Quand les athlètes sont-ils expulsés de la compétition?

Depuis que la nouvelle a explosé dans différents médias, on a beaucoup parlé de la façon dont nous verrons la nouvelle de l’expulsion de Denisse Novoa et Frank Berltre d’Exatlon United States, différents portails pour les fans indiquent qu’ils révéleront que les deux athlètes avaient caché des téléphones portables, ce qui représente une violation flagrante du règlement de la compétition, et c’est pourquoi ils auraient été expulsés, tandis que d’autres énumèrent d’autres causes très délicates qui auraient conduit à cette situation qui met en alerte tous les fans d’Exatlon United States.

Compte tenu des temps d’enregistrement, plusieurs portails de fans garantiraient que ce dimanche 11 avril prochain, sera le jour où Denisse Novoa et «El Tanque» Frank Beltre seront expulsés de la cinquième saison d’Exatlon United States et le rêve de la gloire Dans le concours, j’ai terminé pour eux.

Des renforts arrivent à Exatlon États-Unis

Le jour du 5 avril, quatre renforts sont arrivés à Exatlon United States pour encourager leurs équipes respectives à continuer d’accumuler des victoires dans une étape cruciale de la compétition. ce sont deux athlètes par équipe, célèbre et en compétition. A leurs côtés, plusieurs remplaçants d’athlètes différents qui ont été blessés font également déjà partie de la compétition, comme c’est le cas de Mirna Aldana pour les Bleus, et du joueur de baseball professionnel des ligues majeures, Dave Sappelt.

Quoi qu’il en soit, la cinquième saison d’Exatlon United States continue imparable et à un stade crucial où chaque jour tout change pour ces guerriers.

