EXATLON 5 USA Quel message envoie Nate Burkhalter ?

Telemundo Nate Burkhalter a été couronné vainqueur de la quatrième saison d’Exatlon USA.

Après une longue saison, le cinquième volet du réseau Sports Reality du réseau Telemundo, Exatlon États-Unis, s’apprête à couronner le vainqueur d’une édition définitivement inédite, où non seulement les capacités de ces guerriers ont été mises à l’épreuve, mais là Ont également été d’innombrables blessures, sonnées controversées, expulsions, sanctions, mais surtout circuits d’infarctus et démonstrations musclées de prouesses athlétiques et sportives. Pas de doute, la cinquième saison d’Exatlon USA va nous manquer !

Nate Burkhalter : un gagnant comme peu

Mais pour comprendre la direction qu’a prise la cinquième édition du programme du concours, il faut s’arrêter un instant et analyser tout ce qui s’est passé dans son prédécesseur, une livraison touchée par COVID-19, à tel point qu’elle a dû être suspendue pendant des mois. , qui a vu la démission soudaine du présentateur de l’époque Erasmo Provenza et le triomphe, contre toute attente, de l’athlète de la Team Famosos, Nate Burkhalter, surnommé par les fans le « Gringo latin ».

L’athlète nord-américain, originaire de Houston, au Texas, a fait un pas triomphal à travers la soi-disant « compétition la plus féroce de la planète », se positionnant dès le départ comme le grand favori. Cela jusqu’à ce qu’une grave blessure qu’il a subie dans le circuit “Mer et Terre” l’ait presque sorti de la bataille. Mais bien sûr, ce qui aurait affaibli les autres a rendu Nate plus fort, et après des semaines de repos, Burkhalter est revenu plus fort que jamais et prêt à revendiquer le titre de vainqueur d’Exatlon USA 4, après un combat impressionnant contre sa coéquipière d’alors, Alondra ». Nona” Gonzalez.

Mais Nate Burkhalter ne s’est pas seulement démarqué par ses qualités athlétiques, il a également conquis le cœur de tous, étant un rocher avec l’équipe et ses rivaux, conservant un sourire éternel et toujours des mots de motivation, il était un leader qui a su gagner le cœur des coéquipiers et du public.

Après Exatlon États-Unis, Nate Burkhalter en a profité pour continuer à réaliser ses rêves ; Il a fait un long voyage à travers l’Amérique latine, a eu une petite participation au cinéma et est même revenu à la première émission de téléréalité sportive où il a participé : American Ninja Warrior, ayant encore une fois une participation importante.

Quel message avez-vous envoyé aux athlètes EXATLON 5 USA ?

Etant donné que Nate Burkhalter s’apprête déjà à remettre le titre aux vainqueurs masculins et féminins d’Exatlon États-Unis lors de la grande soirée finale de la cinquième saison, le lundi 23 août prochain à 19h sur Telemundo, il a décidé de lui adresser quelques mots. de Je soutiens tout le monde, car c’est la dernière semaine du concours :

« 🔵🔴 C’est la dernière semaine de la saison 5 d’Exatlon USA ! Ils ont concouru pendant 33 semaines 😳😱😫 Il y a 1 an, les compétiteurs d’exathlon de la saison 4 entraient dans notre dernière semaine d’élimination. C’était émotionnellement difficile, mais nous nous sommes liés d’une manière qui laissera des amitiés pour la vie. Bonne chance cette semaine, compétiteurs !”

Il ne fait aucun doute que si quelqu’un peut offrir des mots d’encouragement aux guerriers dans une semaine déjà définitive, c’est bien Nate Burkhalter.

Merci, champion !

Exatlon États-Unis maintenant même

Plus Exatlon France

Chargement de plus d’histoires