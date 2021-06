EXATLON 5 USA : Quelle célébrité serait blessée ?

Telemundo Norma Palafox fait partie de l’équipe Famosos à Exatlon USA.

Chaque bataille de la cinquième saison du programme de compétition, Exatlon États-Unis, devient peu à peu plus intense, car au fur et à mesure que le combat sportif progresse et que l’on se rapproche de la grande finale, où un homme et une femme seront vainqueurs. , les prix sont meilleurs, et le désir de gagner grandit de seconde en seconde. Il ne fait aucun doute que l’adrénaline est à un million dans la compétition la plus féroce de la planète !

Triomphes… et blessures

Outre des triomphes à couper le souffle et des compétitions surprenantes, les athlètes de la cinquième saison d’Exatlon États-Unis ont été confrontés à un nombre très élevé de blessures qui ont non seulement réduit leurs performances, ce qui se reflète dans le tableau des pourcentages, mais aussi parfois. causé des fractures dans les équipes et même de longues séquences de défaites, dont dans de nombreux cas, jusqu’à présent, ils n’ont pas pu se remettre.

Mais à ce stade, une blessure est presque aussi dommageable que les suspensions et expulsions sans précédent que nous avons connues dans ce cinquième volet, c’est pourquoi lorsqu’un des athlètes qui se battent encore dans la compétition pourrait être blessé, c’est un revers sans précédent. qui pourrait finalement sceller leur sort au sein d’Exatlon États-Unis.

Jeudi 3 juin

D’après ce que l’on a pu apprécier en avant-première d’Exatlon États-Unis sur le chapitre du jeudi 3 juin, les athlètes s’affronteront à nouveau dans un SUV, ce qui est toujours une excellente nouvelle pour les guerriers. A cette occasion, le YouTuber dénommé “Roger”, de la chaîne Madison Entertainment, qui se charge de fournir des informations précises et véridiques sur tout ce qui se passe dans la compétition, a pu en déduire qu’il y avait eu un changement de fournisseur par rapport au voiture, puisqu’il s’agit d’un modèle complètement différent de ceux qui avaient été dessinés.

Mais il y a aussi un détail qui aurait suscité l’inquiétude des fans, c’est que la championne de football, et l’une des femmes les plus fortes de l’équipe rouge, Norma Palafox, a pu être vue subir une chute très spectaculaire, qui aurait pu se terminer dans une blessure. Selon Madison Entertainment, dans une partie de la bande-annonce, on voit Palafox grimper et glisser, tombant d’assez loin jusqu’au sol.

Pour le moment, il n’y a pas de blessure connue des Reds, au-delà de la blessure d’Andoni García de Team Contendientes, il est donc prévu que rien n’arrive à Norma Palafox. L’alarme est tellement forte que dans ce portail une enquête a été menée pour savoir si ce qui a été vu dans l’aperçu était une blessure ou non, et au moment de la vidéo que vous verrez ci-dessous, 60% pensent qu’en effet, Norma, je serais blessé.

Les réactions favorables et les bons voeux de Norma Palafox, au-delà de la préférence des équipes, n’ont pas attendu. “Je suis Tean Azúl, mais je souhaite à Palafox toutes les ondes positives et que Dieu la protège”, a déclaré un fan, tandis qu’un autre fan a souligné le courage du footballeur. “Je pense que c’est une simple chute. Palafox est fort et un athlète qui sait tomber pour ne pas avoir de grosse blessure. Ce sera juste une peur. Que Dieu vous bénisse Normita Palafox ».

Guérissez vite, champion !

