EXATLON 5 USA : Quels athlètes vont en grande finale ?

in

Exatlon États-Unis / Instagram Jeyvier parle de quelqu’un qui l’aide dans EXATLON

Il ne reste que quelques heures pour la bataille finale tant attendue de la cinquième saison d’Exatlon États-Unis. Le dimanche 22 août, c’est sur le circuit de Fuego, là précisément où tout a commencé le 26 janvier, que les athlètes restants se sont battus de toutes leurs forces pour rester dans la grande finale qui aura lieu le lundi 23 août, à partir de 19h / 18h au centre-ville sur Telemundo, dans un spécial de trois heures et demie qui promet d’être chargé de toutes les émotions auxquelles la « compétition la plus féroce de la planète » nous a déjà habitués.

Les émotions ne manquaient pas dans la journée du 22 août, où les premiers à se classer étaient curieusement deux athlètes qui revenaient des saisons précédentes pour « boucler le parcours » qu’ils avaient en attente. Ce sont Norma Palafox et « El Vaquero » Kelvin Noé Renteria, qui ont assuré au commentateur Chelly Cantú qu’ils se sentent « très heureux et reconnaissants » pour cette deuxième opportunité dont ils ont sans aucun doute profité.

Les adversaires de Norma et Kelvin

Du côté des messieurs, Andoni García et Jeyvier Cintrón, lors des équipes Contendientes et Famosos, respectivement, ont disputé la permanence directe à affronter le 23 août contre Vaquero Renteria lors de la dernière nuit.

Il est important de noter que malgré le fait qu’Andoni García ait eu sa médaille de sauf-conduit qui lui aurait permis de continuer dans la compétition, il a décidé de ne pas l’utiliser, profitant de ce Jeyvier pour gagner et garantir son passage à la grande finale d’Exatlon États-Unis.

En parallèle, Ana María Parra et Nathalia Sánchez, des équipes Contendientes et Famosos, respectivement, ont également disputé cette place qui serait dans la bataille de 23 contre Norma Palafox.

Les deux batailles se sont déroulées de manière très équilibrée, les athlètes démontrant un haut niveau de compétition et le stratège nécessaire pour rester dans la compétition jusqu’au moment de cette bataille qui leur donne l’opportunité de soulever le trophée final, celui qui les couronne comme vainqueurs de la cinquième saison d’Exatlon États-Unis.

Blessures : Présent jusqu’au dernier moment

Ana María Parra a subi un coup sévère au nez alors qu’elle affrontait Nathalia Sánchez et a dû être immédiatement soignée par l’équipe médicale d’Exatlon États-Unis.

Parra a finalement été vu visiblement frappé d’autocollants à la fin de la journée, et c’est le présentateur d’Exatlon USA Frederik Oldenburg qui a assuré que le temps de récupération de Parra ne serait pas compatible avec la route vers la grande finale, de sorte qu’il a dû prendre sa retraite 30 semaines après début de la compétition. Pour cette raison, Frederik a demandé de nombreux applaudissements pour Ana, pour un travail impeccable dès le début et lui a dit qu’un jour seulement, elle devait quitter la compétition.

Lors de la demi-finale de la cinquième saison d’Exatlon United States, des duels à couper le souffle ont eu lieu, avec des athlètes déterminés à ne pas être vaincus, et bien qu’ils aient tous fait preuve d’une puissance absolue dans chacune de leurs passes, ceux qui affronteront Norma Palafox et à les « Vaquero » Kelvin Noé Renteria dans la grande finale attendue d’Exatlon États-Unis sont : Jeyvier Cintrón et Nathalia Sánchez.

Prêt pour la grande finale !

Exatlon États-Unis maintenant même

Plus Exatlon France

Chargement de plus d’histoires