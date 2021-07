EXATLON 5 USA : Qu’est-il arrivé à Jacobo García ?

Telemundo Jacobo García revient dans l’équipe Famosos d’Exatlon USA.

A sept semaines à peine de la grande finale de la cinquième saison de la soi-disant « compétition la plus féroce de la planète » diffusée sur le réseau Telemundo, Exatlon États-Unis, nul doute que l’émotion est au rendez-vous. Est-ce que ce qui a été vécu dans les sables de la République Dominicaine, où se déroule la Réalité Sportive, a été beaucoup ; expulsions, sanctions, irrégularités, nombreuses blessures, problèmes personnels et même la naissance du premier « Baby 100% Exatlon United States », de Jacobo et Dayleen. Le cinquième volet sera inoubliable.

Depuis le 26 janvier dernier, date à laquelle la bataille a repris en République dominicaine, menée cette fois par le journaliste sportif et présentateur vénézuélien Frederik Oldenburg, tout ce à quoi nous sommes habitués depuis quatre saisons a été attendu, et bien sûr ils n’ont pas déçu. Mais déjà au cinquième mois, et avec plus d’un mois pour rencontrer les vainqueurs, les athlètes qui participent depuis le début commencent déjà à montrer des signes d’épuisement, à une étape vraiment cruciale où tout faux pas pourrait sceller le sort de ces guerriers à perpétuité.

Jacobo García: Succès de la cinquième saison

Depuis son retour à la cinquième saison d’Exatlon États-Unis, l’athlète portoricain Jacobo García s’est lentement et sûrement démarqué et est devenu l’un des noms qui seront probablement proches des derniers jours de l’émission télévisée passionnante qui a attiré l’attention. Famille hispanique des États-Unis.

De plus, Jacobo dans la cinquième saison a eu un moment très spécial et plus important que le triomphe dans l’un des circuits, la naissance du petit Ezra, le résultat de la relation avec l’athlète également des rangs d’Exatlon États-Unis, Dayleen Santana, surnommée « Chikidinamita », pour sa vitesse et sa précision lors de la traversée des circuits.

Récemment, nous avons pu voir de Jacobo un côté que nous ne connaissions pas et c’est que, le 7 juillet, après un circuit contre le membre de l’équipe Contendientes Octavio “tavo” Gonzalez, Jacobo a brusquement quitté la journée, ce qui a généré toutes sortes de commentaires sur ce qui pourrait sont arrivés au jeune homme qu’ils appellent “Le Tarzan des Sables”, à cause de ses longs cheveux qui ressemblent au personnage du cinéma et de la littérature.

Ne manquez pas cette vidéo, gracieuseté du portail des fans de la compétition Madison Entertainment, avec plus d’informations sur ce qui se serait passé et si une sanction contre Jacobo est attendue pour cette réponse :

Jouer

JACOBO SERAIT-IL PUNI ? L’ÉLIMINATION C’ÉTAIT MARDI GENESIS VA GAGNER ! Exatlon États-Unis USA2021-07-08T19 : 57 : 44Z

Comme à l’accoutumée, tous les fans d’Exatlon États-Unis, qui ont pu voir cette vidéo, ont eu leurs avis respectifs sur ce qui serait arrivé à Jacobo. Cet adepte a déclaré: «Je ne fais pas partie de la célèbre équipe, mais j’admire beaucoup de leurs athlètes, en particulier Jacobo pour être un être humain formidable et très humble. Je ne pense pas que je devrais être puni, s’il se retirait, quelque chose s’est passé.” Concernant la théorie selon laquelle quelque chose serait arrivé à García, un autre adepte a déclaré ce qui suit : “Je ne pense pas qu’ils doivent le punir, il a vu que l’autre était déjà en train de gagner et a décidé de se retirer. Ils sont là depuis plusieurs semaines et peut-être qu’ils sont vierges. On ne sait pas qu’il faut être prévenant à leur égard, ça peut arriver aux Bleus aussi.”

Nous espérons que tout va bien pour Jacobo et qu’il pourra poursuivre sa longue histoire de réalisations avant la grande finale d’Exatlon aux États-Unis.

Exatlon États-Unis maintenant même

Plus Exatlon France

Chargement de plus d’histoires