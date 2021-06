EXATLON 5 USA : Qui a été condamné le 25 juin ?

Telemundo La Team Contendientes de la 5ème Saison d’Exatlon USA.

Au fur et à mesure que les jours avancent dans la soi-disant «concurrence la plus féroce de la planète», Exatlon États-Unis, il ne fait aucun doute que les émotions sont fortes, et chaque «vendredi de condamnation» devient une soirée pleine d’émotions dans laquelle chaque L’équipe se concentre sur la poursuite de la progression sans perdre un membre, et en route vers la grande finale tant attendue, dans une saison longue, inédite, et comme aucune que nous ayons vue dans l’histoire de la compétition.

Qui a été condamné le 25 juin ?

La journée du vendredi 25 juin, au cours de laquelle un guerrier serait condamné, avec les filles des deux équipes en danger, s’est déroulée dans le soi-disant “circuit de fer”, avec un combat égal où jusqu’au dernier moment il n’a pas été défini qui remporterait le triomphe.

Après une semaine exceptionnellement positive pour l’équipe Famosos malgré le congé et le repos de Norma Palafox et Viviana Michel, après une longue séquence de défaites, l’épisode de vendredi a commencé avec Mirna Almada confirmant qu’elle s’inquiétait de la possibilité d’être condamnée, et avec Andoni García parlant sur le bon moment de compétition que vit Dave Sappelt, et que cela aurait pu aider les Reds.

Dans le duel pour la peine le 25 juin, après un combat acharné dans lequel aucune attitude défaitiste n’a été vue de la part d’aucune équipe, les concurrents ont été vaincus de sorte que Mirna Almada a été condamnée et gelée jusqu’au dimanche 27 juin, où se battra contre la fille qui est l’équipe qui est vaincue ce soir-là.

Sur ce, les différents commentaires des followers ne se sont pas fait attendre, reconnaissants du « réveil » du Team Famosos : « Je savais que les rouges allaient se réveiller. C’est une très bonne équipe… même si les Bleus sont aussi très puissants. depuis le début je fais partie des rouges.” a déclaré un adepte dans les commentaires de cette vidéo que nous avons partagée, tandis qu’un autre a déclaré “Continuez à sous-estimer mes petits rouges ! Chaque fois qu’ils pensent qu’ils sont puissants, ils tombent. Les concurrents ne sont pas meilleurs, pensent-ils. Célèbres je ne les ai jamais entendus s’exprimer de l’autre groupe comme ils le font les azulitos. JE SUIS DES ÉQUIPES CÉLÈBRES.”

La réalité objective est que les deux équipes, Célèbre et Concurrente, ont lutté au cours d’une saison qui s’est allongée, dans des conditions très compliquées et même confrontées à différents événements qui ne s’étaient jamais produits dans l’histoire de la compétition, tels que des sanctions différentes et deux expulsions pour des raisons inconnues du public à ce jour, au-delà d’une « violation des règles d’Exatlon aux États-Unis » très médiatisée.

Semaine inattendue

La semaine qui débute lundi 28 juin s’annonce comme une sans égal à Exatlon États-Unis, avec l’arrivée possible de nouveaux renforts pour les deux équipes, ce qui a provoqué toutes sortes de réactions parmi les fans de la cinquième saison, assurant que ce serait une « incorporation injuste », puisque la compétition est déjà à un stade avancé avec des athlètes qui ont beaucoup de temps dans des conditions extrêmes.

