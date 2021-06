EXATLON 5 USA Qui a été condamné le 4 juin ?

Chaque vendredi de condamnation de la cinquième saison d’Exatlon États-Unis génère un certain nombre d’émotions que l’on retrouve chez les athlètes qui sont toujours en compétition, prêts à tout pour atteindre la gloire et remporter la victoire qui est bien plus proche à ce stade. Il ne fait aucun doute, Exatlon États-Unis est à un moment vraiment crucial.

Jugement vendredi

Ce 4 juin, il y a eu un jour de crise cardiaque dans le circuit des conteneurs explosifs, un circuit qui n’est pas seulement l’un des plus complexes, mais aussi l’un des plus excitants, car c’est la nuit, car cela ajoute beaucoup plus d’excitation à le soir. Avec les femmes en danger, Mirna Almada pour les candidats et Nicole Diaz pour les célébrités se retrouveraient en danger d’aller éventuellement à une bataille pour la permanence à Exatlon USA dimanche.

Sur les réseaux sociaux, les abonnés d’Exatlon États-Unis se sont demandé pourquoi ce serait Nicole Díaz, et non le renfort Dania Aguillón, qui irait à la peine, la réponse à cela est très simple, même si Dania a moins de temps que Nicole pour accumuler des points, accumule beaucoup plus de victoires que Diaz, donc le tableau des performances est plus élevé.

Ana Parra a été très claire, les Bleus sont désavantagés, et si l’un des leurs était condamné, et partait au combat pour la permanence, il y aurait deux Candidats contre cinq Célèbres, ce qui conduit les Bleus à un désavantage retentissant.

Et c’est que les concurrents ont fait leur travail sans deux de leurs athlètes les plus forts, les renforts Andoni García et Wilmarie Negrón, qui, selon les indications de l’équipe médicale d’Exatlon États-Unis, en raison de blessures mineures, doivent rester au repos.

La journée a commencé par un point ferme de l’équipe Famosos, qui a continué d’avancer d’un pas puissant, portant le score à quatre à zéro en faveur des Reds, qui ont finalement commencé à savourer les miels d’une victoire provisoire.

Il est à noter que les Famosos ont livré une bataille spectaculaire, avec six victoires consécutives, dans une journée qu’ils n’avaient pas connue depuis des semaines. Du côté des bleus, bien qu’ils aient essayé de tous leurs efforts pour marquer, les rouges, comme l’a dit le présentateur Frederik Oldenburg, ont été intraitables tout au long de la journée, faisant passer le tableau des scores de sept à zéro, en leur faveur, et mettant Team Contendientes , dans une situation qu’ils n’avaient pas connue depuis plusieurs jours. La compétition était à couper le souffle !

Octavio “Tavo” Gonzalez a eu une participation qui a donné à son équipe le premier point, mais on ne peut nier que son combat contre Dave Sappelt était très excitant, où parfois on ne savait pas qui prendrait le dernier. D’un autre côté, c’est l’une des dames bleues les plus fortes, Ana Parra, qui a donné aux concurrents leurs deuxième et troisième buts.

La « Chasseuse » Viviana Michel a été celle qui a donné le point final à l’équipe Famosos, pour cette raison, les rouges obtiennent une victoire tant attendue brisant la séquence qui les accompagnait et Mirna Almada, de l’équipe Contendientes, est condamnée et ira directement à l’élimination le dimanche suivant, le 6 juin. Reste à patienter contre qui l’affrontera, dans un duel qui s’annonce comme une crise cardiaque.