EXATLON 5 USA : Qui a été éliminé le 13 juin ?

La cinquième saison d’Exatlon États-Unis est à ce stade où tout est défini pour la grande finale, et où chaque athlète donnera tout pour passer aux journées individuelles, déjà à quelques semaines de savoir qui triomphera dans cet opus qui, sans un doute, a été particulièrement difficile qui a non seulement testé les prouesses athlétiques de chaque guerrier, mais aussi leur force émotionnelle et leur concentration.

La journée du 13 juin

Le circuit de la piscine a été le protagoniste d’une lutte émotionnelle pour la permanence, dans laquelle les femmes de l’équipe Contendientes et les hommes de l’équipe Famosos seraient en danger.

Les concurrents sont arrivés renforcés, avec un retour retentissant pour l’instant de leur athlète vedette, Andoni García, alors qu’il était du côté des Famosos, désireux de faire les points nécessaires pour ne pas envoyer un de leurs hommes à une autre élimination. Fait curieux, les Reds ont déjà perdu quatre athlètes d’affilée.

Du côté des bleus, ils sont arrivés avec la certitude que les rouges devraient commencer la journée avec un point négatif, c’est-à-dire que leur ardoise serait complétée par la réalisation de 11 points, et cela a été noté un soir où les concurrents sont arrivés. imparables et ils ont été ressentis dès le début.

Maintenant, il convient de noter que l’équipe Famosos reprend progressivement son emprise et dans la nuit du 13 juin, ils ont livré une bataille impeccable, remportant plusieurs victoires importantes d’affilée, inquiétant parfois les concurrents qui, pour la première fois depuis des jours , ils se sont retrouvés face à une équipe concentrée et déterminée à ne pas envoyer l’un des siens à l’élimination.

Malgré tout, le triomphe était bleu avec le point final d’Octavio “Tavo” Gonzalez, donc les concurrents, en battant le célèbre, ont dissipé le doute que le guerrier connu sous le nom de “La Légende”, Jorge Hugo Giraldo, irait au duel pour la permanence d’être l’athlète avec le score le plus bas. Selon la décision du leader de l’équipe, Norma Palafox, Giraldo a affronté pour la permanence Dave Sappelt, clôturant la 20e semaine sur le circuit d’équilibre avec six étapes à franchir. Le premier à atteindre les quatre victoires resterait à Exatlon aux États-Unis.

Le duel, entre un remplaçant et un renfort, a été totalement infarctus, avec Dave Sappelt s’imposant avec un impressionnant 4 à 1 en sa faveur, qui a scellé le sort au sein d’Exatlon États-Unis. Le rêve a pris fin pour Jorge Hugo Giraldo.

Jorge Hugo Giraldo, surnommé “La Légende”, est un visage familier dans les arènes d’Exatlon aux États-Unis. Ses débuts dans le sport ont eu lieu à l’âge de 8 ans avec la gymnastique, et à l’âge de 13 ans, il participait à des compétitions professionnelles dans toute l’Amérique latine. Giraldo aura toujours sur son curriculum vitae ayant donné à son pays natal, la Colombie, la première médaille d’or de son histoire sportive, avec des apparitions mémorables dans des événements tels que les jeux olympiques de : Athènes 2004, Pékin 2008 et Londres 2012, devenant ainsi le premier gymnaste colombien pour se qualifier pour les Jeux Olympiques, participant au total à 12 d’entre eux.

