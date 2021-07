EXATLON 5 USA : Qui a été éliminé le 18 juillet ?

Telemundo Dave Sappelt avec sa médaille de sauf-conduit.

La « période de grâce » dans Exatlon États-Unis est terminée. Après deux semaines sans les fameux dimanches de “lutte pour la permanence”, au cours desquelles un participant est vaincu et se retire de la compétition, le dimanche 18 juillet a eu lieu une journée de crise cardiaque où le rêve a culminé pour un athlète, déjà confronté à la grande finale d’une saison longue et difficile, pleine de situations inattendues dans la soi-disant « compétition la plus féroce de la planète », qui devient de plus en plus excitante au fil des jours.

La journée du 18 juillet à Exatlon États-Unis

Le simple fait de revenir les dimanches se battre pour la permanence dans une étape aussi cruciale pour Exatlon Etats-Unis à un peu plus d’un mois pour rencontrer les vainqueurs du concours. Le dimanche 18 juillet, l’hôte de la compétition, Frederik Oldenburg, a accueilli et informé les athlètes des détails de ce que le public verrait à l’écran la nuit du 18 juillet.

La semaine 25 s’est clôturée par une élimination dimanche sur le circuit olympique des piscines avec les femmes de l’équipe des concurrents et les Chevaliers du Célèbre en Péril. Chez les bleus, le renfort Génesis Romero est avec le pourcentage le plus bas, et du côté des rouges se trouve Dennis Hernández.

Wilmarie Negrón a été interviewée par Frederik Oldenburg, avant de commencer le circuit, faisant face que le 18 juillet pourrait être son premier duel éliminatoire et la fille a assuré qu’elle se sentait prête à tout. Dennis, pour sa part, a déclaré à Frederik qu’il se sentait “prêt à en découdre”.

L’élimination dimanche a commencé avec un point pour les concurrents. La deuxième course de la soirée a été forte avec deux des femmes les plus fortes de cette cinquième saison, Norma Palafox pour les Famosos et Ana Parra pour les Contenders, avec un point pour Norma, qui met le score de 1 à 1. Tout le monde va à se battre jusqu’à la fin!

Le premier tour de matchmaking s’est terminé en faveur des concurrents avec un bleu 5 à 1 sur le tableau de bord. Les Célèbres ont réalisé qu’ils avaient beaucoup de travail à faire dans ce combat pour la permanence.

Le deuxième tour a commencé par l’une des batailles les plus serrées de l’histoire de la compétition. Jeyvier Cintrón contre Octavio « Tavo » González, avec un point pour le boxeur portoricain des Reds, ce qui réduit légèrement l’écart au tableau. Au fur et à mesure que le voyage vers la permanence progressait, les célébrités et les concurrents se sont efforcés de combler l’écart de notation, de sorte que les émotions sont restées à la surface tout au long de la journée.

Andoni García est celui qui a donné le point de triomphe aux prétendants, libérant ainsi les femmes bleues d’aller à l’élimination et envoyant directement Dennis Hernández, avec Dave Sappelt, un vétéran des duels éliminatoires, selon la décision du leader du groupe, Norma Palafox . Après que cette paire de guerriers se soit affrontée pour la permanence, Dave Sappelt était le vainqueur et le rêve culmine pour le dernier renfort de l’équipe rouge, Dennis Hernández.

Merci pour tout, guerrier

