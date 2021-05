EXATLON 5 USA: Qui a été éliminé le 23 mai?

Telemundo Rafael Soriano fait à nouveau partie de l’équipe Contendientes.

Chaque dimanche de la lutte pour la permanence dans la cinquième saison d’Exatlon United States devient plus chargé émotionnellement car au fil des semaines, le désir de chaque athlète de remporter la victoire et de se glorifier dans la compétition star du réseau Telemundo. Le 23 mai n’a pas fait exception et un autre athlète a réalisé son rêve de remporter la cinquième édition de l’Exatlon.

La journée du 23 mai à Exatlon États-Unis

Lorsque Frederik Oldenburg, hôte de la compétition, a annoncé que le circuit de la lutte pour la permanence serait le circuit des conteneurs de nuit, il était déjà évident que la bataille serait une bataille sans merci.

Avec Horacio Gutierrez Jr. condamné par les statistiques Dave Sappelt, de l’équipe Famosos a été sauvé de l’élimination, nous pourrions également profiter du retour de “The Huntress” Viviana Michell, dans les arènes, ce qui montre qu’elle est déjà complètement remise des graves blessure à son doigt.

Dans ce duel sur les conteneurs, l’équipe Contendientes a de nouveau perdu, donc la bataille pour rester dans la compétition a été peinte en bleu avec Horacio Gutierrez Jr. et Rafa “El Brujo” Soriano s’affrontant un par un.

Dans plusieurs portails de fans, ils ont fourni une analyse très intéressante, à savoir que le mécanisme de condamnation pourrait entraîner un certain silence «inégal» puisque l’athlète condamné vendredi est automatiquement gelé et ne peut pas concourir, tandis que l’autre arrive fatigué de le combat final, comme il a partagé cette vidéo que vous verrez ci-dessous:

Le rêve s’est terminé aujourd’hui pour Rafael “El Brujo” Soriano, qui a toujours été un personnage étroitement lié à Exatlon United States, à commencer par sa première participation à la deuxième saison de la compétition, puis à son retour au désormais célèbre et inattendu “Tournoi” of Seasons ”de la quatrième saison, et maintenant dans la cinquième tranche de la compétition, où il est revenu pour atteindre la gloire, mais malheureusement son rêve s’est réalisé.

La carrière de Rafa Soriano, à seulement 24 ans, a été marquée par la gloire sportive. Le garçon est un joueur de football américain, atteignant même la présélection des running back mexicains U-19 en 2015 et sacré champion de CONADEIP, la commission nationale des sports étudiants des institutions privées en 2013.

Dans la cinquième saison d’Exatlon United States, Soriano a commencé avec beaucoup de force mais il y a eu deux événements qui ont marqué sa participation, l’un était la suspension temporaire avec cinq autres athlètes pour une prétendue rupture de contrat pour avoir violé les règles de la compétition, et un autre un romance apparente avec son compatriote et membre de l’équipe Contendientes Raquel Becker, avec qui nous supposons qu’elle va se rencontrer maintenant qu’ils ont tous deux quitté Exatlon United States et sont déjà intégrés dans leur vie habituelle.

On ne peut nier que «El Brujo» Rafael Soriano a non seulement contribué ses qualités athlétiques et sportives à la compétition, mais aussi cette étincelle, la bonne humeur et l’attitude dont on se souviendra toujours comme sa marque au sein d’Exatlon United States.

Merci pour tout, Warlock!

